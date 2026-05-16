El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, negó tener relación con el caso Carlos Manzo tras declarar el sábado 16 de mayo ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“Esto es meramente político, a ver, ¿por qué no entrega ella el celular?” Leonel Godoy a Grecia Quiroz

Luego de poco más de dos horas, el diputado federal de Morena comentó que acudió en calidad de testigo y aseguró que no tiene nada que ocultar en relación al asesinato de Carlos Manzo.

Godoy también acusó a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, de haber hecho acusaciones selectivas con miras a las elecciones de 2027, pues, dijo, el exalcalde de Uruapan mantenía conflictos con otros políticos.

Leonel Godoy declara por el caso Carlos Manzo (Redes sociales)

Leonel Godoy acusó a Grecia Quiroz de acusaciones selectivas

A su salida, Leonel Godoy señaló que las acusaciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, fueron infundadas y selectivas debido a que solo se citó a comparecer a políticos rumbo a las elecciones 2027.

Leonel Godoy subrayó que incluso existe un video en el que Carlos Manzo retaba a golpes a Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que resulta ilógico que dicho político no haya sido señalado también.

Asimismo, Leonel Godoy sostuvo que su comparecencia ante la fiscalía fue solo como testigo en el caso Carlos Manzo y reiteró que acudió porque “no tiene nada que ocultar”.

“¡Que entregue el celular!”: Así recibieron a Leonel Godoy en la fiscalía

La llegada de Leonel Godoy estuvo acompañada por una comitiva de simpatizantes y operadores políticos que coreaban consignas como "¡No está solo!" y "¡Que entregue el celular!“.

Medios de información que ya esperaban a Leonel Godoy lo cuestionaron sobre los motivos por los que decidió acudir a declarar por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Sin embargo, Leonel Godoy se limitó a comentar que “hacía calor” y que las preguntas serían contestadas al finalizar la comparecencia programada para las 12:00 horas.