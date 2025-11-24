Demetrio N, uno de los escoltas del primer círculo de Carlos Manzo, fue identificado como la persona que ejecutó al asesino cuando ya se encontraba detenido y para ello utilizó la misma arma con la que el adolescente mató al alcalde de Uruapan .

Así lo revelan pruebas periciales incluidas en las investigaciones emprendidas por la Fiscalía de Michoacán.

Demetrio N mató al adolescente de 17 años Víctor Manuel N, justificó que era muy fuerte y al forcejear decidió accionarla en su contra.

Policías de Carlos Manzo detenidos revean cómo fue el asesinato de Víctor Manuel N

No obstante, la Fiscalía de Michoacán no cree su versión e incluso señala que no permitieron que un paramédico lo auxiliara y dejaron el paso a la Guardia Nacional una vez que se aseguraron estaba muerto.

El joven estaba esposado y fue asesinado con la misma arma que mató a Carloz Manzo a solo 10 centímetros de la nuca.

Todo ello se sabe luego de la legalización de las siete detenciones de los escoltas de Carlos Manzo.

Investigan a policías de Carlos Manzo por homicidio en modalidad de omisión

Aunque previamente se señaló que los policías colaboraban de manera voluntaria, el viernes 21 de noviembre se anunció la detención de los siete policías.

El operativo para detenerlos fue emprendido por la Fiscalía de Michoacán y las Fuerzas Armadas por el delito de homicidio calificado en la modalidad de “comisión por omisión”.

Al momento, el saldo del caso suma 3 muertos; 8 detenidos, incluido Jorge Armando N, El Licenciado; y buscan a Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, como otro de los autores intelectuales ligado al Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG).