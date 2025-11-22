Líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían ofrecido 2 millones de pesos por asesinar a Carlos Manzo, alcalde Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento del municipio.

La oferta de 2 millones de pesos por asesinar al alcalde de Uruapan se dio a conocer en la audiencia de Jorge Armando, “El Licenciado”, quien fue señalado como el autor intelectual del crimen contra Carlos Manzo.

El Licenciado. Caso Carlos Manzo (Especial)

Revelan nueva información en caso de Carlos Manzo: CJNG ofreció 2 mdp por asesinar al alcalde de Uruapan

Durante la audiencia de “El Licenciado” se reveló nueva información en el caso de Carlos Manzo y es que los líderes del CJNG habrían ofrecido 2 millones de pesos por asesinar al alcalde de Uruapan, en Michoacán.

Por otro lado, en la audiencia se reveló que en el asesinato de Carlos Manzo participó gente cercana al alcalde Uruapan, además de elementos de la Fiscalía, y al menos 10 personas participaron en la planeación del atentado.

La audiencia de Jorge Armando, “El Licenciado”, inició este sábado 22 de noviembre a las 5:30 de la mañana y se prolongó por casi 13 horas hasta que la defensa solicitó un tiempo para definir la situación legal del acusado.

Cabe mencionar que el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, así como los siete escoltas del alcalde de Uruapan, se mantienen en prisión preventiva oficiosa hasta que se decida si son vinculados a proceso.