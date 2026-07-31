Jesús Zambrano acusó que “el PRD está siendo secuestrado”, al asegurar que militantes con intereses externos en Sonora han intentado cambiar el nombre original del partido a “Maciso”.

El PRD está siendo secuestrado por una banda de pillos que han asaltado la representación del PRD Jesús Zambrano, exdirigente del PRD

Según el exdirigente del PRD, ese nuevo partido no representa a la izquierda sonorense, ya que, sostuvo, se trata de un movimiento hueco y sin futuro en la política mexicana.

En cuanto a su futuro político, Zambrano comentó que continuará respaldando a sus compañeros del PRD, aunque aclaró que mantendrá su apoyo a la oposición en las elecciones de 2027.

PRD (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Jesús Zambrano se opone a cambiar el nombre del PRD a “Maciso”

En medio de la disputa por el liderazgo, el exdirigente del PRD dejó claro su apoyo a Carlos Navarro y rechazó que Alí Camacho Villegas intente cambiar el nombre original del partido por “Maciso”.

Jesús Zambrano lamentó que el PRD haya pasado de ser una fuerza política importante, a caer en manos de personajes que han intentado apoderarse del movimiento hasta “quererle cambiar el nombre”.

En su opinión, los recientes cambios que algunos personajes le han hecho al PRD no tienen ninguna validez legal y afirmó que estos buscarían ganar terreno rumbo a las elecciones de 2027.

Están siendo utilizados como un instrumento para otros intereses políticos con miras al 2027. Lamento que el PRD esté siendo objeto de este manejo de intereses externos Jesús Zambrano, exdirigente del PRD

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD (Crisanta Espinosa Aguilar)

Jesús Zambrano apoyará a la oposición en las elecciones 2027

En cuanto a su carrera, Jesús Zambrano también dejó en claro que seguirá acompañando al PRD, fuerzas locales y la oposición en general para ganar terreno a Morena en las elecciones de 2027.