Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, confirmó que se abrió una investigación en torno al atentado que sufrió René Valencia, excandidato a la presidencia municipal de Morelia.

“Se está haciendo una revisión de todos los videos, de las cámaras del C5, de minuto a minuto” Alfredo Ramírez Bedolla

Atentado contra René Valencia está bajo investigación, afirma Ramírez Bedolla

A días de que ocurrió el atentado contra René Valencia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que ya se lleva a cabo una investigación en torno a los hechos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que se trata de una investigación minuciosa en la que se están revisando los videos captados por las cámaras del C5 en Jerécuaro.

René Valencia sufrió atentado en Jerécuaro (Yazmín Betancourt)

A partir de los registros videográficos, resaltó, se está trazando la consecución del ataque armado para poder establecer con precisión qué fue lo que ocurrió la noche del pasado 10 de enero.

En el mismo sentido, Ramírez Bedolla indicó que las pesquisas que se llevan a cabo se iniciaron con el objetivo de dar con la identidad y paradero de los responsables de la agresión.

René Valencia acusa que atentado fue ejecutado por el CJNG

Al reaparecer en público luego del atentado armado del que fue víctimas el 10 de enero, René Valencia declaró que la agresión fue ejecutada por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cuando a mí se me cierra la camioneta, pude ver las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación; mis escoltas también las vieron, traían en sus chalecos” René Valencia

Entrevistado por la periodista Azucena Uresti, el ex candidato a la presidencia municipal de Morelia narró que los sujetos armados lo interceptaron cuando circulaba en calles de Jerécuaro.

Incluso, sostuvo que durante los hechos logró percatarse de que los integrantes de la organización criminal, eran en su mayoría jóvenes entre los que incluso habría menores de edad.

Por los hechos, René Valencia llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para que se le otorguen medidas que garanticen protección a él y su familia.

Por otro lado, acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para presentar la denuncia formal por el ataque, tras lo cual aseguró que lo ocurrido no se trató de un montaje.