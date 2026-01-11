La noche del sábado 10 de enero, Guillermo Valencia, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, denunció una agresión armada a su hermano.

René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, fue atacado a balazos en la comunidad de Jarácuaro entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, Michoacán.

Guillermo Valencia denunció el ataque armado contra su hermano, René Valencia

En redes sociales fueron publicados los momentos en los que René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, fue atacado a balazos en al menos dos ocasiones cuando conducía su camioneta particular.

🚨Guillermo "Memo" Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, denunció en redes un ataque a disparos en contra de su hermano René Valencia en Jarácuaro, entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, y pidió apoyo urgente al 911.



"Nos están tirando de nuevo (…) la ayuda no llega; no hay…"

Posteriormente, Guillermo Valencia pidió a través de redes sociales el apoyo de las personas para poder denunciar del ataque a su hermano al 911, debido a que René Valencia y uno de sus acompañantes aseguraban en videos que no habían recibido el apoyo de las autoridades locales ni Guardia Nacional ante este hecho delictivo.

En tanto, Alejandro Cárdenas Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI, condenó este ataque y arremetió contra el partido que gobierna en Michoacán.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde ataque armado contra René Valencia, hermano de @MemoValenciaR, Presidente del @CDEPRIMICH. Fue emboscado mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.



Por fortuna, logró salir con vida. Pero el mensaje es brutal: en Michoacán, el…

A salvo René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán

Tras pasar un par de horas complicadas para René Valencia, el mismo sábado 10 de enero, Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, dio a conocer que su hermano estaba a salvo.

De acuerdo con la misma información compartida por Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, René Valencia está bajo resguardo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

A su vez, expresó su agradecimiento al fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, por su apoyo inmediato.

“Gracias a Dios mi hermano está a salvo. Agradezco a las autoridades de todos los niveles por su apoyo, Rene valencia ya está bajo resguardo de la Defensa. Mil gracias por sus oraciones. Gracias al fiscal Carlos Torres Piña por su apoyo inmediato, su intervención fue clave para lograr este milagro, gracias a todos los elementos de las diversas corporaciones policiacas por su apoyo." Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán

Por el momento, se desconocen las causas de este ataque, pero Guillermo Valencia prometió dar más detalles del mismo.