Tras atentado en Michoacán, el líder de la organización Revolución Social y ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, René Valencia reaparece tras atentado señalando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cuando a mi se me cierra la camioneta yo pude ver las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, mis escoltas también vieron que las traen en sus chalecos”. René Valencia

Confirmando que el CJNG son los atacantes del atentado que sufrió el fin de semana René Valencia al ser interceptado en su vehículo sobre la carretera Pátzcuaro–Erongarícuaro.

Asimismo, René Valencia señaló que los integrantes del CJNG que lo atacaron en su mayoría eran “puros jóvenes, menores de edad, incluso muchas mujeres”.

Además de que contó que durante el ataque hubo disparos, y pese a que René Valencia pudo escapar, sus escoltas fueron capturados, golpeados, amarrados y amenazados de muerte.

🔴“No cuento con escoltas”, denuncia René Valencia Reyes, líder de Revolución Social y ex candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, tras el ataque armado que sufrió el sábado en Michoacán.



Pide apoyo a @OHarfuch, al Mecanismo de Protección de la Segob (@SEGOB_mx) y a… pic.twitter.com/9gnGorgEMy — Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2026

René Valencia pide apoyo a Omar García Harfuch para su protección

Ante el ataque y latente por su vida, el líder de la organización Revolución Social, René Valencia pidió apoyo al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch para su protección.

Por lo que René Valencia dijo que ante el poder que tiene Omar García Harfuch le solicito su apoyo, pues ambos han vivido lo mismo en carne propia.

Además de que René Valencia recordó que tanto él como Omar García Harfuch fueron víctimas de ataques del mismo grupo criminal, el CJNG.