El delfinario de Dolphin Discovery en Cancún, Qintana Roo fue sometido a revisión por especialistas, quienes verificaron el estado de salud y condiciones de los delfines que alberga tras la clausura de la PROFEPA.

De acuerdo con el reporte difundido por Oscar Rebora, Secretario de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo, en Dolphin Discovery, el hábitat ubicado dentro de Ventura Park en donde se evaluó a un total de nueve delfines: siete machos y dos hembras, varios de ellos con más de 30 años de edad.

Delfinario de Dolphin Discovery en Cancún es revisado por autoridades

Autoridades de Quintana Roo encabezadas por Oscar Rebora, Secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, realizaron una inspección en el delfinario Dolphin Discovery.

Tras la revisión, especialistas determinaron que los delfines presentan buena condición corporal, pese a su edad avanzada.

Además, se informó que cuentan con:

Dietas balanceadas y personalizadas

Atención veterinaria diaria

Supervisión constante de la calidad del agua

Estos factores fueron clave para considerar que los ejemplares de delfines se mantienen en condiciones adecuadas dentro del delfinario Dolphin Discovery.

Autoridades revisan a delfines de Dolphin Discovery ante denuncias en redes

La revisión de las autoridades ambientales de Quintana Roo en Dolphin Discovery ocurre después de que en redes sociales se difundieran y viralizaran videos del estado de los delfines, en donde se aseguró que estaban en condiciones deplorables.

De igual manera se aseguró que el delfinario de Dolphin Discovery, había abandonado a los ejemplares luego de que este recinto cerrara, junto con el parque de diversiones Ventura Park.

El primero cerro por problemas económicos, el segundo tras ser clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Y es que en octubre de 2025, la PROFEPA clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún, Quintana Roo y resguardó a los nueve delfines que presentaban enfermedades previas, algunas de ellas graves.

“Los delfines son atendidos permanentemente por personal calificado. No han sido abandonados” PROFEPA

Actualmente se ha revelado que existe un procedimiento sancionatorio contra la empresa responsable, y la reubicación de los delfines se realizará de manera progresiva.

Esto solo cuando su estado de salud lo permita, siguiendo estrictos protocolos de la Ley General de Vida Silvestre.