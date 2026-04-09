Eduardo Albor Villanueva, es un empresario y ex CEO de Dolphin Discovery, quien fuera una figura clave en la industria turística del Caribe Mexicano, por lo que te decimos quién es con los siguientes datos:

¿Quién es Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

¿Qué edad tiene Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancúnn?

¿Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es AEduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

¿Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún tiene hijos? ¿Qué estudió Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

¿En qué trabajó Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

Eduardo Albor Villanueva, dueño de Dolphin Discovery (Dolphin Discovery)

¿Quién es Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

Eduardo Albor Villanueva es un empresario y abogado mexicano, conocido principalmente por ser director general, accionista y fundador The Dolphin Company, anteriormente conocido como Dolphin Discovery, la cual llegó a ser la operadora de delfinarios más grande del mundo.

Bajo su gestión, la empresa se expandió a más de 30 parques en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia; también ha sido reconocido por su participación en iniciativas sociales y en el desarrollo turístico del Caribe mexicano.

Eduardo Albor Villanueva, dueño de Dolphin Discovery (Dolphin Discovery)

¿Qué edad tiene Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

No existe una fecha de nacimiento confirmada de Eduardo Albor; sin embargo, reportes recientes lo describen como una persona de aproximadamente entre 55 y 64 años.

Pues en registros se menciona que en 1994 tenía 33 años al iniciar su carrera en los delfinarios, por lo que habría nacido en 1961.

¿Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún tiene esposa?

Aunque algunos medios aseguran que Eduardo Albor está casado con la ex jefa del departamento legal de Dolphin Discovery, Concepción Esteban Machado, no hay documentos oficiales que lo comprueben.

Eduardo Albor Villanueva, dueño de Dolphin Discovery (Dolphin Discovery)

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

No se puede determinar el signo zodiacal de Eduardo Albor, ya que no se ha divulgado su fecha de nacimiento en fuentes públicas.

¿Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún tiene hijos?

No hay datos públicos confirmados sobre si Eduardo Albor, exCEO de Dolphin Discovery tiene hijos.

Eduardo Albor Villanueva, dueño de Dolphin Discovery (Dolphin Discovery)

¿Qué estudió Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

Se sabe que Eduardo Albor es abogado de profesión y cuenta con una sólida formación académica enfocada en las leyes y los negocios:

Licenciatura en Derecho: Egresado de la Universidad Anáhuac Mayab (generación 1989).

Estudios Internacionales: Cursó estudios en colegios de los Legionarios de Cristo en Irlanda y Suiza.

Especialización: Se ha especializado en leyes corporativas y gestión de empresas turísticas.

Eduardo Albor Villanueva, exCEO de Dolphin Discovery (Universidad Anáhuac )

¿En qué trabajó Eduardo Albor, ExCEO de Dolphin Discovery en Cancún?

La trayectoria profesional de Eduardo Albor es extensa y diversificada, aunque principalmente se ha enfocado en el turismo y entretenimiento:

Asesor Legal (1994): Inició asesorando a inversionistas estadounidenses para crear el primer delfinario en Quintana Roo.

CEO de The Dolphin Company: Lideró la expansión global de la marca Dolphin Discovery.

Sector Editorial: Fue director del Grupo Editorial Latitud 21, una de las revistas de negocios y estilo de vida más importantes de Quintana Roo.

Royal Resorts: Se desempeñó como Director Legal para este importante grupo hotelero.

Inversiones Turísticas: Ha estado involucrado en múltiples desarrollos en Cancún, Isla Mujeres y la Riviera Maya, así como en proyectos internacionales en el Caribe y Europa.