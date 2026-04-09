El empresario turístico Eduardo Albor Villanueva, es el fundador y exdirector de Dolphin Discovery, quien fue detenido en Cancún por autoridades federales, en medio de acusaciones por delitos financieros y disputas corporativas.

Tras su detención, Dolphin Discovery en Quintana Roo, fue clausurado por la PROFEPA y de acuerdo con reportes, la captura de Eduardo Albor, ocurrió el pasado 12 de febrero de 2026 cuando elementos de la Guardia Nacional lo interceptaron en la zona centro de Cancún, donde incluso habría forcejeado con los agentes antes de ser sometido.

¿Quién es el dueño de Dolphin Discovery?

Eduardo Albor Villanueva es un empresario y abogado mexicano que impulsó el crecimiento de Dolphin Discovery, una empresa dedicada a la operación de parques y hábitats de mamíferos marinos en América Latina.

Su trayectoria en el sector inició en los años 90, cuando participó en la creación de delfinarios en Quintana Roo, hasta convertirse en director general y accionista de la compañía, considerada una de las más grandes del mundo en su tipo.

BREAKING: Eduardo Albor has been arrested in Cancun, Mexico. The reasons of the arrest are currently not known, but we will update as more information becomes available. ⁠

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From Empty The Tanks Mexico: “Eduardo Albor is founder and CEO of The Dolphin Company, the company… pic.twitter.com/HKlzoEHtwj — Dolphin Project (@Dolphin_Project) February 13, 2026

Aunque en un inicio no se informaron oficialmente los cargos de la detención de Eduardo Albor, distintas investigaciones apuntan a delitos financieros y corporativos como:

Fraude procesal, por presuntamente engañar a autoridades en disputas legales por el control de la empresa

Asociación delictuosa, al ser señalado como posible líder de una red vinculada a irregularidades financieras

Lavado de dinero, derivado de investigaciones que incluso llevaron al congelamiento de cuentas

Además, el caso de Dolphin Discovery estaría relacionado con conflictos con socios y acreedores tras problemas financieros de la compañía, incluyendo presuntos desvíos de recursos y disputas por el control corporativo.