A través de sus redes sociales oficiales, la PROFEPA informa que en octubre de 2025 clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún y resguardó a nueve delfines que ya presentaban enfermedades previas, algunos graves.

Lo cual desmiente a los videos que han estado circulando en Internet en donde aseguran que, los delfines han quedado en abandono y se encuentran en deplorables condiciones.

Profepa resguarda a 9 delfines de Dolphin Discovery en Cancún tras clausura

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que en octubre de 2025 clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún, Quintana Roo y resguardó a nueve delfines que presentaban enfermedades previas, algunas de ellas graves.

De acuerdo con su comunicado, los delfines reciben atención veterinaria diaria especializada y monitoreo constante de la calidad del agua.

Es decir, contrario a las denuncias que circulan en redes sociales sobre supuesto abandono, los delfines no están desprotegidos: se encuentran bajo la custodia y protección del Estado mexicano.

“Los delfines son atendidos permanentemente por personal calificado. No han sido abandonados” PROFEPA

Actualmente se sigue un procedimiento sancionatorio contra la empresa responsable. y la reubicación de los delfines se realizará de manera progresiva y solo cuando su estado de salud lo permita, siguiendo estrictos protocolos de la Ley General de Vida Silvestre.

Es por eso que la PROFEPA llamó a la población a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma innecesaria sobre el bienestar de los mamíferos marinos.

¿Por qué la Profepa clausuró Dolphin Discovery?

La PROFEPA clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún en octubre de 2025 principalmente por las siguientes razones reveladas en los comunicados oficiales:

En 2025 entró en vigor una reforma histórica que prohíbe en México:

Los espectáculos y shows con delfines y otros mamíferos marinos.

La reproducción en cautiverio.

Las actividades de “nado con delfines” con fines de entretenimiento.

Ante esto, la PROFEPA inició una serie de inspecciones masivas en los 17 delfinarios de Quintana Roo empezando por Cancún, para verificar el cumplimiento de esta nueva ley; Dolphin Discovery fue uno de los primeros inspeccionados.

También se detectaron algunas irregularidades en la inspecciones, aunque no han sido detalladas:

Prácticas inadecuadas que ponían en riesgo la salud y el bienestar de los delfines.

Actividades no autorizadas.

Omisiones o incumplimientos en los permisos y planes de manejo.

Cabe mencionar que el parque acuático Ventura Park, el cual está contiguo a Dolphin Discovery, cerró sus operaciones en enero de 2025 por problemas financieros.

En ese contexto, se sabe que los delfines de Ventura Park pertenecían a Dolphin Discovery, que continuó siendo responsable de su cuidado aunque las instalaciones quedaron clausuradas.

Asimismo, la empresa enfrenta además problemas financieros graves pues su empresa matriz, The Dolphin Company, entró en quiebra en 2025 y su fundador fue detenido por presunto fraude.