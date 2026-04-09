Tras el cierre de Venture Park en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, los delfines propiedad de Dolphin Discovery fueron abandonados en las instalaciones, según nuevos videos.

Cabe recordar que tras el cierre definitivo del parque temático a finales de enero del 2025, la población denunció el abandono de delfines y en diciembre de ese año, la Profepa de Quintana Roo acudió al recinto; sin embargo, aseguran que los mamíferos siguen ahí.

Delfines siguen abandonados en Dolphin Discovery, acusan en redes sociales

A través de videos difundidos en redes sociales como TikTok, se ha revelado que los delfines abandonados por Dolphin Discovery en Venture Park, continúan ahí y, aparentemente no hay nadie que los esté cuidando.

Venture Park era uno de los parques acuáticos más emblemáticos de la zona hotelera de Cancún en Quintana Roo que cerró a principios de enero 2025 por supuestas remodelaciones; no obstante, dejó de operar definitivamente.

Pero los usuarios revelaron en diciembre del 2025 que los delfines continuaban ahí ya que habían sido abandonados; Oscar Bora, Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo aseguró que se habían tomado cartas en el asunto.

Desde entonces, no ha habido actualizaciones hasta hace unos días que un usuario decidió investigar con un dron y al sobrevolar las instalaciones de Venture Park en Quintana Roo, se reveló que al menos 9 delfines continuaban ahí, aparentemente abandonados.

Si bien algunos mencionan que existen trabajadores que están cuidando a los delfines muchos han señalado el deplorable estado en el que sus hábitats están, pues en las imágenes pueden apreciarse como los estanques no están limpios.

Estos 9 delfines están ubicados en dos estanques, pero aparentemente no se pueden abrir y nadan en círculos, por lo que 2 de los 9 mamíferos están separados.

De momento, Oscar Bora no se ha pronunciado al respecto de esta nueva información e imágenes que demostrarían el estado de abandono en que se encuentran los delfines en Quintana Roo.