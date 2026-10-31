La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ordenó a la empresa Dolphin Discovery realice una necropsia con el fin de determinar la causa de muerte de Mincho.

La Procuraduría ordenó a la empresa de manera inmediata la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer con precisión las causas del deceso Profepa

Así lo indicó por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que refirió que también solicitó que se efectúen los estudios que correspondan para establecer qué ocurrió.

La orden de la Profepa se emitió luego de que Mincho murió a los 37 años de edad en medio de acusaciones de maltrato y explotación contra la empresa Dolphin Discovery.

Profepa ordena necropsia a Mincho para determinar causa de muerte

Como parte de las investigaciones que se han iniciado por la muerte de Mincho, el delfín que era obligado a realizar acrobacias pese a sus graves padecimientos, la Profepa ordenó que se le practique una necropsia.

En su mensaje, la dependencia federal lamentó la muerte del ejemplar e informó que solicitó que la empresa responsable, Dolphin Discovery realizar la necropsia y los estudios que correspondan para determinar qué ocurrió.

Ante ello, la Profepa garantizó que una vez que se obtengan los resultados y se establezcan las circunstancias de la muerte de Mincho, la información se dará a conocer de forma pública.

Profepa ordena realizar necropsia a Mincho para establecer la causa de muerte (@PROFEPA_Mx/X)

Acusan a Dolphin Discovery de maltrato y explotación contra Mincho

El jueves 29 de octubre de 2026, la empresa Dolphin Discovery dio a conocer que el delfín que llevaba por nombre Mincho murió en el hábitat Nizuc de la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo.

La muerte del ejemplar ocurrió luego de que sufrió un deterioro acelerado en su estado de salud, del que se indica, se debió a las complicaciones severas por un tumor maligno detectado en la lengua.

Dolphin Discovery (Especial)

Activistas y organizaciones ambientales documentaron que el animal padecía ceguera y cáncer, a pesar de lo cual era obligado a continuar realizando acrobacias en los espectáculos del recinto.

En torno a ello, se reveló que durante uno de los shows en el hotel Barceló, Mincho sufrió un choque directo contra el borde de concreto de la alberca mientras ejecutaba saltos de exhibición.

Por los hechos que se han documento, la empresa Dolphin Discovery ha sido señalada de negligencia médica y explotación continua al mantener al ejemplar en actividades pese a sus padecimientos crónicos.