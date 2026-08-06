La organización Empty the Tanks México hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para trasladar de manera inmediata a los nueve delfines que permanecen en Dolphin Discovery Ventura Park, en Cancún, Quintana Roo, luego de denunciar que varios ejemplares padecen cáncer, lesiones irreversibles y pérdida de la vista.

La petición surge tras las recientes denuncias sobre el estado de salud de los delfines de Dolphin Doscovery, que continúan en las instalaciones del parque pese a su cierre, pues de acuerdo con la organización, los animales requieren atención especializada y mejores condiciones de vida, por lo que solicitan que sean llevados a los corrales marinos que la misma empresa Dolphin Discovery posee en Isla Mujeres.

Abren petición para trasladar a los delfines abandonados por Ventura Park en Cancún a corrales marinos

Como parte de la movilización en apoyo a los delfines enfermos de Dolphin Discovery, activistas difundieron una petición ciudadana para exigir el traslado de Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu, quienes, aseguran, permanecen solos, nadando en agua estancada y sucia desde el cierre del parque.

“Después de años siendo utilizados para el entretenimiento humano, estos animales no deberían pasar el resto de su vida entre paredes de concreto” Change.org

Este llamado, que invita a la ciudadanía a respaldar la iniciativa mediante su firma en la plataforma de Change.org en apoyo a los delfines que, asegura, están enfermos en Doplphin Discovery.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que se reportara que algunos de los nueve delfines presentan enfermedades graves, entre ellas cáncer, además de lesiones irreversibles y ceguera.

Estas condiciones han intensificado las exigencias de organizaciones ambientalistas para que las autoridades federales y la empresa responsable concreten una reubicación que priorice el bienestar de los ejemplares y evite un mayor deterioro en su estado de salud.