Óscar Alberto Rébora Aguilera es un político y funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, cargo que ocupa desde octubre de 2024 durante la administración de la gobernadora Mara Lezama.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el servicio público de Quintana Roo, con experiencia en temas de ecología, protección ambiental, gestión de residuos y cambio climático. Desde enero de 2025 también preside la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE).

¿Quién es Óscar Rébora Aguilera?

Óscar Rébora Aguilera es un funcionario público especializado en gestión ambiental que ha ocupado distintos cargos en el gobierno de Quintana Roo y en la administración municipal de Benito Juárez.

Antes de llegar a la titularidad de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), fue regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde presidió la Comisión de Turismo, Ecología y Ambiente. Posteriormente se incorporó al gobierno estatal como subsecretario de Gestión y Protección Ambiental.

Como secretario de la SEMA, ha participado en estrategias relacionadas con el sargazo, cambio climático, manejo de residuos y protección de los recursos naturales de Quintana Roo.

Óscar Rébora Aguilera es el titular de la SEMA de Quintana Roo. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Óscar Rébora Aguilera?

No se ha localizado una fecha de nacimiento pública y verificable de Óscar Rébora Aguilera, por lo que no es posible establecer con certeza su edad.

¿Óscar Rébora Aguilera tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o estado civil de Óscar Rébora Aguilera en las fuentes consultadas.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Rébora Aguilera?

Óscar Rébora Aguilera es Capricornio, debido a que su cumpleaños es el 16 de enero.

¿Óscar Rébora Aguilera tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable sobre si Óscar Rébora Aguilera tiene hijos.

¿Qué estudió Óscar Rébora Aguilera?

Óscar Rébora Aguilera es identificado públicamente como licenciado, aunque las fuentes institucionales consultadas no detallan la carrera que cursó ni proporcionan información suficiente sobre otros estudios profesionales.

¿En qué ha trabajado Óscar Rébora Aguilera?

Óscar Rébora Aguilera ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el servicio público de Quintana Roo, principalmente en áreas relacionadas con el medio ambiente.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran:

Regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez: durante 2021 y 2022, periodo en el que presidió la Comisión de Turismo, Ecología y Ambiente.

Delegado Estatal de Acción Política de CATEM en Quintana Roo: cargo que asumió en febrero de 2022.

Subsecretario de Gestión y Protección Ambiental de la SEMA: ocupó esta posición de diciembre de 2022 a octubre de 2024.

Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo: asumió el cargo en octubre de 2024 y continúa al frente de la dependencia.

Presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE): ocupa la presidencia para el periodo 2025-2027.

Durante su gestión en la SEMA, Rébora Aguilera ha participado en acciones relacionadas con la atención al sargazo, gestión de residuos y adaptación al cambio climático, además de representar a Quintana Roo en encuentros nacionales sobre política ambiental.