Este viernes 30 de octubre, Dolphin Discovery anunció que murió Mincho, el popular delfín cuya historia impulsó una ley contra espectáculos marinos.

Mediante un comunicado, la empresa reveló que la muerte de Mincho se debió a complicaciones por un tumor maligno.

Puntualizó que aunque el animal marino se encontraba en etapas finales de su vida, le brindaron cuidados paliativos para preservar su confort.

Desde la detección de los primeros signos clínicos de la enfermedad, antes de que Dolphin Discovery asumiera el cuidado del ejemplar, Mincho recibió atención médica continua conforme a protocolos veterinarios especializados. Debido a la naturaleza agresiva del padecimiento y a la ausencia de un tratamiento curativo, en sus etapas finales se implementaron medidas de manejo paliativo orientadas a preservar su confort y calidad de vida. Dolphin Discovery

El delfín Mincho tenía 36 años y vivía en el hábitat de delfines en Nizuc, en la Zona Hotelera de Cancún. Desde 2022, Dolphin Discovery asumió su cuidado y el de los demás ejemplares marinos.

Murió Mincho, el delfín cuya historia impulsó una ley contra espectáculos marinos (Dolphin Discovery)

Confirman muerte del delfín Mincho

De acuerdo con Dolphin Discovery, Mincho presentó en las últimas horas del día 30 de octubre “un deterioro agudo en su estado de salud.”

Pese a la intervención del equipo veterinario, no fue posible revertir su condición. Micho murió acompañado por su equipo de cuidadores y médicos veterinarios.

En su comunicado, Dolphin Discovery explicó que los signos de la enfermedad de Mincho se detectaron antes que que comenzaran a cuidarlo.

Sin embargo, la compañía dio continuidad al diagnóstico y a su atención médica especializada con atención diaria, enriquecimiento ambiental y atención veterinaria.

Incluidos todos los los delfines en el hábitat, incluso tras su despojo ilegal de las instalaciones por parte de la antigua administración en agosto de 2025.

Dolphin Discovery indicó que tras recuperar las instalaciones en mayo de 2026, siguió brindándole atención integral a Mincho.

Además, explicó que notificó a las autoridades la situación de acuerdo a la norma aplicable, recalcando que han estado involucradas en los procesos desde la detección de la enfermedad de Mincho.

Delfines del Dolphin Discovery. (Amaranta Prieto/Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

Profepa ordena necropsia para esclarecer las causas de muerte del delfín Mincho

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó a Dolphin Discovery la necropsia y estudios para esclarecer el fallecimiento del Delfín Mincho.

La Procuraduría ordenó a la empresa de manera inmediata la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer con precisión las causas del deceso. Profepa

En su ficha informativa, la Profepa detalló que los resultados y las circunstancias de la muerte Mincho se darán a conocer cuando concluyan los dictámenes técnicos correspondientes.

Murió Mincho, el delfín cuya historia impulsó una ley contra espectáculos marinos (Profepa)

Historia del delfín Mincho impulsó una ley contra espectáculos marinos

El delfín Mincho impulsó una ley contra espectáculos marinos en México.

Se trata de la Ley Mincho (reforma a la Ley General de Vida Silvestre) que fue aprobada por el Congreso en junio de 2025.

En ella se prohíben los espectáculos y la reproducción en cautiverio de mamíferos marinos.

La iniciativa fue impulsada por la organización Animal Heroes y se inspiró en Mincho, quien sufrió en noviembre del 2020 un accidente al estrellarse con plancha de concreto mientras realizaba una acrobacia en el delfinario del Hotel Barceló, en Riviera Maya, Quintana Roo.

Debido a la lesión, los veterinarios le mandaron descanso a Mincho; sin embargo, sus propietarios ocultaron su accidente y lo obligaron a trabajar.

Ante tal situación, Mincho desarrolló ceguera, desnutrición y un carcinoma en su lengua. Su caso generó indignación e impulsó la ley Mincho.