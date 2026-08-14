La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) en voz del titular en Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, rechazó que los nueve delfines de Dolphin Discovery en Cancún hayan sido abandonados.

Asimismo, aclaró que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien analiza que los nueve delfines puedan ser reubicados a un santuario o recinto especializado en la especie.

Los nueve delfines de Dolphin Discovery en Cancún podrían ser reubicados

Luego de que en octubre de 2025, la Profepa clausuró a Dolphin Discovery ubicado en la tercera sección holetera de Cancún, por sanciones en un procedimiento administrativo, buscaría reubicar a los nueve delfines asegurados.

Óscar Rébora Aguilera informó a Milenio que es Profepa quien está en el análisis de reubicar a los delfines a un santuario o recinto especializado. Asimismo, aclaró que estos ya tenían algunos padecimientos cuando sucedió el cierre y el estado mexicano quedó a cargo de los delfines.

Sin embargo, Profepa se mantiene en constante atención hacia los delfines con el monitoreo de la calidad de agua y en brindarles atención especializada.

Delfines del Dolphin Discovery. (Amaranta Prieto/Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

Por otra parte, también se argumentó que pese a la clausura es Dolphin Discovery quien garantiza alimentación, atención veterinaria y cuidados necesarios para los delfines.

Aguilera también informó que desde el cierre en octubre de 2025 a la fecha actual, se han realizado tres inspecciones en el lugar.

SEMA rechaza que delfines en Dolphin Discovery estén en abandono

Óscar Rébora Aguilera rechazó la versión dada por Milenio expresando que por fotografías de Dolphin Discovery se puede ver el abandono en el que están los nueve delfines.

Argumentando las inspecciones, atención veterinaria y la atención especializada fue que Aguilera rechazó esta versión.