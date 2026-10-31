En medio de la crisis por el suministro de agua potable en Jalisco, videos difundidos en redes exhibieron las condiciones en las que se encuentran los caballos del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

Las imágenes muestran a los caballos del alcalde de Tonalá ejercitándose en canales con agua cristalina, mientras habitantes del municipio denuncian que reciben agua amarilla y con malos olores.

Exhiben a caballos de Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, en agua cristalina en medio de crisis en Jalisco

A través de redes, se difundió un video en el que exhibe a un caballo bañándose en agua transparente. Reportes señalan que se grabó en el Rancho El Triunfo, propiedad del alcalde de Tonalá.

Caballos de Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, se ejercitan en agua limpia (Captura de pantalla)

En las grabaciones se observa un embalse con abundante agua transparente, en medio de la crisis en Jalisco, así como a trabajadores que utilizan uno de los canales para bañar a un caballo de raza pura sangre.

La situación de los caballos del alcalde generó cuestionamientos debido al contraste entre las condiciones del rancho y las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a agua en condiciones adecuadas.

De acuerdo con la información, habitantes de distintas colonias de Tonalá llevan meses denunciando que el agua que llega a sus hogares presenta coloraciones amarillentas u oscuras, sedimentos y olores desagradables.

El propio gobierno municipal ha reconocido las dificultades en el suministro, por lo que se implementó un programa emergente para atender a 48 colonias afectadas por los cortes programados del servicio.

La estrategia en Tonalá contempla la instalación de hasta 30 cisternas con capacidad de 10 mil litros y el uso inicial de 10 pipas para abastecer a aproximadamente 110 mil habitantes.