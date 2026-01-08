Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció la conversión de la Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, en un nuevo Hospital General.

El proyecto beneficiará a 100 mil 992 derechohabientes de este municipio y de zonas aledañas como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos.

El anuncio se presentó como parte del fortalecimiento de la infraestructura de salud del ISSSTE en la región y tras la reciente inauguración de una nueva unidad médica “Playa del Carmen”.

ISSSTE fortalece la infraestructura de salud en Quintana Roo

El martes 6 de enero, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Martí Batres encabezó, vía enlace, la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Playa del Carmen”, acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

La nueva UMF beneficiará a más de 14 mil derechohabientes y está equipada con dos salas de medicina familiar, área de atención dental, sala de curaciones, archivo clínico, almacén, sala de espera y una farmacia abastecida con 188 claves de medicamentos, con el objetivo de garantizar atención oportuna y trato digno.

En este contexto, Martí Batres Guadarrama reiteró el compromiso del ISSSTE por ampliar y mejorar los servicios de salud en Quintana Roo.

Martí Batres anuncia conversión de la Clínica Hospital Chetumal a Hospital General

Como parte de estas acciones, el titular del ISSSTE informó que la Clínica Hospital “Chetumal” será convertida en Hospital General, con una inversión superior a 700 millones de pesos, lo que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención médica en la región.

Pasará de 30 camas a 90 camas y tendrá nuevos servicios. Me da mucho gusto comentarle esto a los habitantes de Quintana Roo, donde estamos invirtiendo muchos recursos para crear nuevos hospitales y centros de salud. Martí Batres

Durante su quinto día de actividades en la Península de Yucatán, y en compañía de la gobernadora Mara Lezama, detalló que el nuevo Hospital General contará con cinco quirófanos, además de servicios de quimioterapia, inhaloterapia, diálisis, hemodiálisis, rayos X y mastografía.

El proyecto, que ya se encuentra en fase de cimentación, contempla también áreas de laboratorio de análisis clínicos, clínica del dolor, banco de sangre y urgencias.

Martí Batres anuncia Hospital General en Chetumal e inaugura UMF del ISSSTE en Playa del Carmen. (Cortesía )

Tanto la UMF Playa del Carmen como el futuro Hospital General de Chetumal forman parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de salud del ISSSTE en el sureste del país, alineado al Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, se trabaja en la ampliación de la UMF Hecelchakán, en Campeche, y en la construcción de la UMF Tixkokob, en Yucatán.