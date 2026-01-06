Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron vía enlace la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Playa del Carmen”, que fortalecerá la atención médica en la región.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta nueva unidad beneficiará a más de 14 mil derechohabientes y que abre sus puertas con una farmacia abastecida al 100 por ciento. Señaló que la obra contó con una inversión de 14 millones 026 mil pesos.

Nueva Unidad del ISSSTE fortalece atención médica en Playa del Carmen

El director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que la nueva Unidad de Medicina Familiar cuenta con dos salas de medicina familiar, área de atención dental, sala de curaciones, archivo clínico, almacén, sala de espera y una farmacia equipada con 188 claves de medicamentos.

Las 188 claves de medicamentos están aquí al servicio de la derechohabiencia. (...) Está lista para atender inmediatamente, es decir, inauguramos e inmediatamente se pone en funcionamiento y en servicio. Martí Batres

La UMF Playa del Carmen, construida sobre una superficie de 10 mil 462 metros cuadrados, cuenta con equipamiento especializado para garantizar un trato digno y atención oportuna a las y los derechohabientes del ISSSTE.

Martí Batres y Mara Lezama inauguran nueva Unidad del ISSSTE en Playa del Carmen. (Cortesía )

Los consultorios están equipados con negatoscopio, mesa de exploración y baumanómetros, mientras que el área odontológica dispone de equipo portátil de rayos X y maquinaria para la esterilización de material dental.

Avanza modernización de unidades médicas del ISSSTE

Martí Batres informó que esta inauguración se suma a otras acciones estratégicas, como la conversión de la Clínica Hospital de Chetumal en Hospital General, la remodelación de la UMF “Hecelchakán”, en Campeche, y la construcción de la UMF “Tixkokob”, en Yucatán.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró la apertura de esta unidad y agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estoy en el corazón de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, con nuestro amigo Martí Batres, que está al frente del ISSSTE, con buenas noticias para Quintana Roo. (...) 26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad. Presidenta, muchísimas gracias por esta inversión, por tu cariño, por apoyar este Estado y a las y los derechohabientes del ISSSTE. Mara Lezama