Con el objetivo de mejorar la infraestructura hospitalaria en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, realizaron un recorrido por el antiguo Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde anunciaron que en este mismo espacio se construirá el nuevo Hospital Materno Infantil de Cancún.

Este nuevo hospital tiene como meta fortalecer la atención médica para madres, niñas y niños del norte de Quintana Roo.

Hospital Kumate tiene cerca de 8 años sin operar

Durante el recorrido, la gobernadora le dio la bienvenida al director general del IMSS-Bienestar, quien presentó el nuevo proyecto que le dará vida al Hospital Kumate, el cual fue inaugurado en 1980 y dejó de dar servicio en el 2017, tras la apertura del nuevo Hospital General.

“Me da mucho gusto recibir al Dr. Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar. Juntos recorremos las instalaciones del antiguo Hospital General “Jesús Kumate”, en Cancún, para presentarle el proyecto del nuevo Hospital Materno-Infantil” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Por su parte, Alejandro Svarch detalló que el nuevo hospital contará con tres pisos en una superficie de más de 11 mil metros cuadrados de construcción. Asimismo, explicó que contará con:

Siete consultorios

40 camas censables y 64 no censables

Tres quirófanos

Laboratorio

Área de Rayos X con fluoroscopía

Mastografía

Ultrasonido

Terapia intensiva

Cocina

Almacén

Lavandería

Sala de usos múltiples

Auditorio

Hospital Materno Infantil en Cancún beneficiará a más de 620 mil personas (Cortesía)

La gobernadora señaló que este hospital tendrá múltiples beneficios como reducir traslados, descongestionar otros centros médicos y mejorar la calidad de la atención para beneficiar a más de 620 mil habitantes de Cancún y zonas aledañas.

Finalmente, Svarch aseguró que este nuevo nosocomio es resultado del trabajo coordinado entre el estado y el Gobierno de México, el cual tiene como objetivo avanzar hacia un sistema de salud más justo y con mejor atención médica para cada una de las y los ciudadanos.