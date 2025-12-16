El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, dio a conocer los avances relevantes en la construcción y rehabilitación de infraestructura médica en cuatro entidades del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la atención.

ISSSTE refuerza infraestructura médica en cuatro entidades

Durante la conferencia matutina liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Batres detalló que se reactivó la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Arcelia, Guerrero, obra que lleva un avance del 35% y beneficiará a más de 10 mil personas de la región Tierra Caliente con consultorios, farmacia y área de atención preventiva.

Por otra parte, en el Estado de México, el ISSSTE comenzó con la construcción de la nueva Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, donde se invertirán 138 millones de pesos para fortalecer los servicios médicos integrales de más de 62 mil derechohabientes, incluyendo estudios de imagen y atención especializada en diabetes.

ISSSTE fortalece la atención médica con infraestructura moderna y digna (Cortesía)

Mientras que en la Ciudad de México se está llevando a cabo la demolición del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, el cual presenta un avance del 90%. Asimismo, se explicó que en este mismo espacio se edificará una nueva unidad hospitalaria que dará servicio a más de 100 mil derechohabientes en la capital.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el ISSSTE puso en operación su primer consultorio médico en Tarímbaro, el cual ya brinda atención con medicamentos básicos tanto a derechohabientes como a población en general.

Finalmente, Martí Batres detalló que estas acciones se complementan con la estrategia “Trato Digno” y la aplicación de Protocolos Nacionales de Atención Médica, con el objetivo de garantizar servicios más humanos, eficientes y con tratamientos en todo el país.