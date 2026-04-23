La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el “Tulum Air Show 2026”, un evento que combina exhibiciones aéreas, encuentros de negocios e innovación tecnológica desde el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.

La ceremonia contó con la presencia del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Román Carmona Landa, y del director del comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), Disraelí Gómez Herrera.

El evento marca un hecho histórico para Quintana Roo al integrar, por primera vez, demostraciones de la Fuerza Aérea Mexicana, participación de empresas internacionales del sector aeroespacial y actividades en tierra como una carrera de NASCAR.

Mara Lezama destaca inclusión y crecimiento en Quintana Roo

La mandataria subrayó el avance de las mujeres en espacios tradicionalmente limitados, al reconocer la participación de la teniente Brenda Citlali García, integrante de las Águilas Aztecas, como referente para nuevas generaciones.

También resaltó el liderazgo nacional de Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer en encabezar la Presidencia de la República y comandar las Fuerzas Armadas.

Asimismo, destacó que el aeropuerto de Tulum ha superado expectativas desde su apertura, posicionando a Quintana Roo como la única entidad con cuatro aeropuertos internacionales, fortaleciendo su conectividad en América Latina.

En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que el crecimiento tiene que sentirse, palparse en la vida diaria de las personas. Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo.

Agregó que este tipo de eventos no solo impulsa el turismo, sino que también promueve inversiones, genera empleos y acerca a las juventudes a sectores tecnológicos de alto valor.

Tulum Air Show posiciona a Quintana Roo en la industria aeroespacial

El director de la FAMEX señaló que el evento consolida al Caribe Mexicano como un escenario estratégico donde convergen la aviación militar, civil y el automovilismo deportivo, destacando su capacidad operativa y de innovación.

También se subrayó la participación de empresas como Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya, consideradas clave para la conectividad y desarrollo del sureste.

Tras la inauguración, autoridades realizaron un recorrido por el pabellón y la exposición estática de aeronaves civiles, militares y globos aerostáticos.

Al evento asistieron representantes del DIF Quintana Roo, autoridades municipales y federales, así como invitados del sector aeroespacial y turístico.