En el marco del 30 aniversario de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional de la CONADE 2026, la presidenta municipal Ana Paty Peralta y la gobernadora Mara Lezama encabezaron el abanderamiento de la delegación de Quintana Roo.

Durante la ceremonia, 290 atletas de Benito Juárez recibieron el estandarte estatal, como parte de una delegación que supera los 600 deportistas que representarán a la entidad en distintas disciplinas a nivel nacional.

Quintana Roo se declara listo para competir en la CONADE 2026

En su mensaje, Ana Paty Peralta felicitó a las y los atletas por su esfuerzo y disciplina, y destacó el orgullo de representar a Quintana Roo en la máxima justa deportiva del país.

Asimismo, los exhortó a disfrutar la competencia y dar su máximo esfuerzo, recordando que son ejemplo para las nuevas generaciones.

Por su parte, Mara Lezama agradeció la participación de las y los deportistas y resaltó que el 50% de la delegación está conformada por mujeres, lo que refleja el impulso al deporte con perspectiva incluyente en la entidad.

El presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, Jacobo Adrián Arzate Hop, detalló que atletas, paratletas, entrenadores y cuerpo técnico de los 11 municipios participarán en 39 disciplinas de la Olimpiada Nacional y 6 de la Paralimpiada.

En representación de la delegación, el medallista de luchas Jazziel Azriel Balam Canul reconoció el respaldo institucional al deporte, destacando las mejores condiciones en instalaciones deportivas para el entrenamiento.

Las competencias de la CONADE 2026 se llevarán a cabo en sedes como Puebla, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán, entre abril y junio.