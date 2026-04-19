El gobierno de Quintana Roo anunció la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno federal para fortalecer la infraestructura hídrica en la entidad, con una inversión conjunta cercana a los 200 millones de pesos.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el acuerdo busca mejorar el acceso al agua potable y ampliar proyectos estratégicos relacionados con drenaje, saneamiento y modernización de sistemas hidráulicos.

Mara Lezama impulsa acceso al agua con convenio federal

De acuerdo con la mandataria estatal, el convenio se construyó bajo un esquema de aportación compartida entre la Federación y el estado, con el objetivo de acelerar obras prioritarias para beneficio de la población.

Durante la presentación del acuerdo, Mara Lezama afirmó que el acceso al agua debe garantizarse como un derecho para todas las personas y no como un privilegio. Además, la gobernadora explicó que el convenio permitirá gestionar más recursos federales, incluidos subsidios para infraestructura hidráulica.

Entre las acciones contempladas destacan mejoras en redes de agua potable, ampliación de cobertura en comunidades, fortalecimiento del drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales.

El acuerdo también incluye proyectos para modernizar sistemas de riego agrícola, con la intención de mejorar el uso eficiente del agua en actividades productivas del estado.

La administración estatal indicó que esta inversión forma parte de una estrategia de largo plazo para asegurar disponibilidad del recurso hídrico y fortalecer servicios básicos.

Finalmente, la gobernadora destacó que las acciones van en línea con las políticas nacionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de agua.