Lo que hoy se consolida en Quintana Roo es el nacimiento de un epicentro de esperanza para todo un continente.

Gracias a la gestión de la gobernadora Mara Lezama y del senador Eugenio Segura, la fundación Mission Brain Foundation, con más de veinte años de trayectoria y presencia en 27 países, ha elegido a Cancún para establecer su sede mundial dentro del Distrito Financiero.

Su misión será atender la salud del cerebro y la columna de niñas y niños de escasos recursos, no solo de Quintana Roo y de México, sino de toda América Latina.

Un puente de vida desde la 100 Summit convocada por Marcelo Ebrard y USMEXA

Este proyecto es fruto de la 100 Summit, celebrada en agosto pasado y convocada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores y USMEXA.

Fue en ese encuentro donde la gobernadora Mara Lezama sostuvo una reunión con el equipo médico de Mission Brain e impulsó la invitación para que este proyecto de salud de clase mundial encontrara su sede en Quintana Roo.

En la reunión celebrada ayer se firmó el convenio para establecer Mission Brain en Cancún. Durante el anuncio, la gobernadora Mara Lezama fue enfática:

“En este gobierno humanista, la salud de alta especialidad no puede ser el privilegio de unos cuantos, sino un derecho que llegue a cada niña y niño que lo necesite, sin importar su condición económica”.

Dr. Q: ciencia con corazón mexicano

Al frente de esta misión se encuentra el Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa, conocido internacionalmente como Dr. Q, jefe de Neurocirugía de la Clínica Mayo en Florida.

Su historia es la de un mexicano migrante que cruzó fronteras como jornalero para terminar conquistando la cima de la ciencia médica mundial.

Hoy, al establecer la sede de su fundación en Cancún, el Dr. Q reafirma su compromiso con sus raíces:

“Mi sueño siempre fue que la tecnología más avanzada del mundo no tuviera fronteras para quienes sufren; hoy, junto a Quintana Roo, estamos construyendo el lugar donde ese sueño se hace realidad para los más pequeños”.

La firma de este Memorándum de Entendimiento (MOU) garantiza:

Sede mundial en Cancún : la consolidación del Distrito Financiero como un referente global en neurocirugía pediátrica.

Atención a grupos vulnerables : gratuidad y excelencia médica en problemas complejos de cerebro y columna para niñas y niños de escasos recursos.

Referencia latinoamericana : Quintana Roo se convierte en un faro de salud cerebral para toda la región, atrayendo conocimiento y tecnología de punta.

La unión entre la sensibilidad de la gobernadora Mara Lezama y la genialidad humanista del Dr. Q marca un momento significativo en la historia de la salud pública.

Con la sede mundial de Mission Brain en Cancún, Quintana Roo le dice al mundo que el futuro de nuestra niñez se protege con ciencia de clase mundial y con un corazón profundamente mexicano.