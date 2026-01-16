Los gobiernos de Estados Unidos y México compartieron un comunicado conjunto en el que se reafirma el respeto a la soberanía mexicana.

Asimismo, se reafirmó la importancia de la alianza entre ambos países y se reconoció “que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.

En una conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, reafirmaron las alianzas en materia de seguridad y cooperación “con respeto mutuo a la soberanía”.

“Los secretarios reafirmaron la importancia de la alianza entre Estados Unidos y México, basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas” Comunicado conjunto entre Estados Unidos y México

Estados Unidos y México reafirman respeto a la soberanía en combate a las “amenazas compartidas”

Tras la llamada del 12 de enero entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México reiteraron su compromiso con la cooperación ante las “amenazas compartidas” con respeto a la soberanía.

Ambos gobiernos señalaron que se requiere de la cooperación sobre todo en materia de seguridad para avanzar en los objetivos individuales y conjuntos.

Asimismo, reconocieron la importancia de mantener la implementación de medidas de seguridad para continuar enfrentando los desafíos respecto a la seguridad y el combate al narcotráfico.

Otros puntos que se trataron son:

alianza bilateral para la seguridad

demandas de resultados “concretos y verificables”

reuniones sobre las estrategias conjuntas

México y Estados Unidos van por mayor cooperación en materia de seguridad.

Por otra parte, los funcionarios señalaron que mantendrán la cooperación en materia de seguridad de manera bilateral, reforzadas con revisiones en reuniones próximas.

Esto en el marco de la próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad del 23 de enero.

Así como la reunión ministerial de seguridad para la evaluación de avances e implementación de nuevas estrategias de febrero próximo.

A pesar de que Estados Unidos reiteró el respeto a la soberanía de México, expresó la necesidad de mostrar resultados “claros y medibles”, específicamente en el combate al narcotráfico, sobre todo de fentanilo, y el tráfico de armas.