Ambientalistas exigen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cancelación oficial de Perfect Day de Royale Caribbean en Mahahual.

Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat, informó el pasado 19 de mayo que el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual no había sido aprobado.

Diversas organizaciones ambientalistas acudieron a las oficinas de la Semarnat en la CDMX el jueves 21 de mayo para exigir la entrega formal y firmada de la cancelación de Perfect Day.

Exigen a Semarnat cancelación oficial de Perfect Day en Royal Caribbean

Royal Caribbean planeaba construir un parque temático en Mahahual, Quintana Roo, sin tomar en cuenta el imputado ecológico en la zona.

Ante esta situación, organizaciones ambientalistas y ciudadanos exigieron que el proyecto no se concretara, ya que esto provocaría graves alteraciones en el ecosistema.

Semarnat reveló que no se había aprobado el proyecto, pero ambientalistas exigen que dicha decisión sea cancelado formalmente.

PAPELITO HABLA: Activistas aguardan a la titular de Semarnat Alicia Barcena; piden resolución por escrito de la negativa de MIA al proyecto Perfect Day pic.twitter.com/6OybS8owXD — Caribe Peninsular (@Notipeninsular) May 21, 2026

Los colectivos estarían solicitando un documento donde Semarnat de su resultado final firmado por la titular de la institución y con una explicación técnica y científica que confirme la resolución final.

Ambientalistas mostraron su preocupación sobre una posible reactivación del proyecto Perfect Day en el futuro, si no existe una respuesta formal de Semarnat.

La organización Salvemos Mahahual, sugiere que una comisión ciudadana sea recibida en Semarnat y se les entregue la resolución final sobre Perfect Day.

Prevén que la resolución definitiva de Semarnat sobre Perfect Day podría tardar un mes

Alicia Bárcena reveló públicamente que Semarnat no autorizaba la construcción de Perfect Day de Royal Caribbean, el cual contemplaba un complejo turístico y un parque acuático en Mahahual.

A pesar de la respuesta pública de Semarnat, ambientalistas prevén que la respuesta definitiva de la institución podría tardar hasta 60 días hábiles, debido al plazo autorizado por el proceso administrativo.

Se estima que la presión de organizaciones ambientalistas y de la ciudadanía llevaron a las autoridades a analizar el proyecto, luego de que se recaudaran más de 4 millones de firmas.