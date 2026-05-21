La ex alcaldesa de Tecámac y actual senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, protagoniza una nueva polémica debido a que se descubrió que es dueña de una millonaria propiedad que no declaró.

De acuerdo con los reportes, se trata de un inmueble de casi media hectárea que está valuado en 36.5 millones de pesos y del cual omitió incluir en su declaración patrimonial.

La información que se ha revelado establece que la propiedad de casi media hectárea, cuenta con ostentosas instalaciones e incluso está compuesta por un par de residencias.

Mariela Gutiérrez Escalante

Señalan a Mariela Gutiérrez por no declarar millonaria propiedad en Tecámac

El 15 de abril de 2026, se difundió en redes sociales un video en el que se escucha a la ex alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, confesando que ordenó un sacrificio masivo de persos.

Pese al escándalo que se desató, la actual senadora integrante de la bancada no enfrentó ningún tipo de sanción o proceso, sin embargo, ahora está en medio de una nueva polémica.

Lo anterior debido a que se reveló que es propietaria de un millonario inmueble ubicado la colonia Ozummbilla, en Tecámac, valuado en 36.5 millones de pesos, que no declaró públicamente.

Al respecto, Mexicanos Contra la Corrupción informó que documentos del Registro Público del Estado de México, muestran que la senadora morenista sí es la dueña oficial del inmueble.

No obstante, en su declaración patrimonial ante el Órgano de Transparencia del Senado, Mariela Gutiérrez no mencionó la propiedad, e incluso, rechazó ser dueña de cualquier inmueble o vehículo.

En cambio, la ex alcaldesa de Tecámac se limitó a mencionar el salario que percibe como senadora de la República, el cual asciende a un millones 27 mil pesos al año.

Así es la millonaria propiedad de Mariela Gutiérrez

La información que recopiló Mexicanos Contra la Corrupción, establece que el inmueble que Mariela Gutiérrez no declaró ante el Senado, está compuesto por diversos elementos que exhiben el derroche.

En torno a ello, el reporte de la organización establece que al interior de la propiedad se han identificado ciertas características ostentosas como el caso de las siguientes:

Mide 4 mil 400 metros cuadrados

Dentro hay diversas distintas construcciones de lujo con techos de cristal

Se identificaron un par de residencias dentro del inmueble

Espacios de áreas verdes

Pese a la nueva polémica que estalló a su alrededor, la senadora de Morena no ha emitido ninguna declaración con respecto a la propiedad valuada en 36.5 millones de pesos.