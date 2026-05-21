La protesta realizada el jueves 21 de mayo frente a la sede de Semarnat en la CDMX derivó en destrozos y pintas por parte de un grupo de encapuchados.

Aunque la movilización fue convocada por el Colectivo Salvemos Mahahual para exigir la cancelación definitiva del proyecto Perfect Day en Quintana Roo, la organización se deslindó de los actos violentos.

Los encapuchados rompieron ventanas, dañaron mobiliario y realizaron pintas, sin que se reportaran personas lesionadas ni detenciones tras los disturbios.

Protesta frente a Semarnat dejó destrozos; encapuchados rompieron ventanas y mobiliario

Con la finalidad de exigir la cancelación definitiva y por escrito del proyecto Perfect Day que pretendía erigirse en Mahahual, un grupo de civiles realizó una protesta frente a Semarnat en la CDMX.

De acuerdo con los reportes, los responsables de la movilización fueron los integrantes del Colectivo Salvemos Mahahual; sin embargo, durante la protesta apareció un grupo de encapuchados.

Las personas vestidas de negro que cubrieron sus rostros en todo momento, rompieron ventanas y cristales de la caseta de vigilancia del edificio que se localiza en la Avenida Ejército Nacional.

Destrozos en protesta en Semarnat (24 Horas)

Incluso, sustrajeron equipos de cómputo del sitio, mismos que rompieron con los martillos, barretas y hachas que llevaban consigo durante los actos en los que también realizaron pintas.

A pesar de los hechos violentos, autoridades de la CDMX no han reportado personas lesionadas y tampoco se ha informado sobre detenciones o el inicio de investigaciones luego de lo ocurrido.

Manifestantes se deslindan de los destrozos en Semarnat

Tras la protesta frente al edificio de la Semarnat en la que un grupo de encapuchados realizó destrozos y pintas, el Colectivo Salvemos Mahahual se deslindó de los actos violentos.

Los representantes de la organización que se movilizó el 21 de mayo, rechazaron que las personas embozadas sean parte del colectivo o hayan sido convocadas a la protesta.

Cabe destacar que las personas encapuchadas que suelen aparecer en movilizaciones en la CDMX son identificados como integrantes del llamado Bloque Negro, ligado a organizaciones anarquistas.