Cristiano Ronaldo y el Al Nassr ganaron la Liga de Arabia Saudita en la última jornada, y tras esa conquista, CR7 apunta al Mundial 2026 con la selección de Portugal.

CR7 y Al Nassr ganaron 4-1 al Damac, para que el astro portugués terminara con su sequía de 5 años sin títulos. Es el primer campeonato del portugués en la Liga de Arabia.

Marcador: All Nassr 4-1 Damac

Cristiano Ronaldo campeón de Arabia (@AlNassrFC)

¿Cómo ganó Cristiano Ronaldo la Liga de Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo y el All Nassr ganaron la Liga de Arabia gracias al triunfo por 4-1 sobre Damac, con doblete del comandante y los goles de Sadio Mané y Kingsley Coman, lo que significó los tres puntos para terminar en el primer lugar de la competencia.

Así fueron los goles del All Nassr que les dio el título:

Minuto 33: Sadio Mané anotó de cabeza para poner el 1-0 a favor del All Nassr

Minuto 51: Kingsley Coman encamina al Al Nassr al título.

Minuto 63′ y 81′ Cristiano Ronaldo no podía perderse la fiesta y apareció por partida doble.

¿Por qué ganó CR7 el título en Arabia Saudita?

Con la victoria de 4-1, All Nassr de Cristiano Ronaldo llegó a 86 puntos, dos más que Al Hilal, que también ganó su partido en la última jornada.

Cristiano Ronaldo cumplió cinco años sin levantar un campeonato oficial a nivel de clubes, sequía que terminó con el triunfo del All Nassr.

El trofeo más reciente que había ganado CR7 fue la Coppa Italia, conseguida con la Juventus el 19 de mayo de 2021.

Desde que llegó a Arabia Saudita no había probado la gloria de algún título, por lo que la presión era mucha para el delantero estelar.