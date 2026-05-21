A tempranas horas, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la localización del cuerpo de una mujer sin vida con características similares a las de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras ingresar a la clínica Detox, donde le realizarían procedimiento estético.

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, la FGE informó que el cadáver ubicado en Atltzayanca, Tlaxcala, presenta coincidencias físicas y de vestimenta, destacando que un tatuaje sería clave.

Sin embargo, conforme a protocolos establecidos, familiares de Blanca Adriana Vázquez, de 37 años de edad, fueron requeridos por la Fiscalía de Tlaxcala para la identificación del cuerpo.

Familiares de Blanca Adriana Vázquez identifican cuerpo hallado por Fiscalía de Tlaxcala

Michel Montiel, hermano de Blanca Adriana Vázquez, informó al periódico Milenio, haberse reunido este 21 de mayo con la Fiscalía de Puebla para iniciar su búsqueda, tal y como lo indicó la dependencia.

“Como parte de las investigaciones, también se realizaron cateos y otras diligencias con el objetivo de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos” Fiscalía General del Estado de Puebla

Fiscalía de Puebla halla cuerpo sin vida con características similares a las de Blanca Adriana Vázquez (@FiscaliaPuebla / X)

No obstante, a quince minutos de haber dado inicio a las labores, la FGE de Puebla llamó a los familiares de Blanca Adriana para realizarse preguntas sobre sus características; posteriormente, les hizo saber del cuerpo hallado en Tlaxcala.

La madre y el esposo de la mujer se trasladaron en una camioneta particular al estado donde se reunieron con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Más tarde se dirigieron al Semefo de Apizaco, donde se realizó el reconocimiento oficial del cuerpo encontrado esta mañana en un canal de riego de Atltzayanca, Tlaxcala.

Se espera que en las próximas horas, tanto la Fiscalía de Puebla como los familiares proporcionen más información sobre este caso.

🔴 Familiares de Blanca Adriana V. salen de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se dirigen al Semefo de Apizaco, Tlaxcala, para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo… pic.twitter.com/EW50R26gWO — Milenio (@Milenio) May 21, 2026

Reporta desaparición de Blanca Adriana Vázquez

El pasado lunes 18 de mayo, Blanca Adriana Vázquez, en compañía de su esposo, asistió a la clínica Detox, ubicada en Puebla.

A Blanca Ariana Vázquez le realizarían una liposucción con láser por lo que su esposo la esperaba en la sala, pero tuvo que ausentarse cuando la doctora le pidió ir a comprar una faja especial.

El hombre se tardó aproximadamente una hora en regresar a la clínica, misma que estaba cerrada por lo que se puso en contactó con su hijo y más tarde con la policía.

Por videos de cámaras ubicadas al interior del edificio donde se encuentra la clínica, se descubrió que la supuesta doctora, junto a su hijo y su asistente, metían lo que parecía un bulto al interior de un mini cooper rojo.