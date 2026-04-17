La tarde de hoy jueves 16 de abril, una balacera en la alcaldía Iztacalco provocó el desalojo de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes, sujetos armados dispararon en contra de un automovilista que se encontraba estacionado casi al cruce de las calles Goma y Cafetal, en la colonia Granjas México.

Tras el ataque, los agresores huyeron en motocicleta e ingresaron a la estación Puebla de la CDMX, con la intención de evitar ser detenidos.

En su huida, los sujetos descendieron a la zona de vías del Metro CDMX, lo que provocó un despliegue de seguridad que obligó al desalojo por precaución de todos los usuarios en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX.

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