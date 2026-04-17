El boxeo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la leyenda Miguel Canto, excampeón mundial del peso mosca del CMB, a los 78 años, según reportes difundidos este jueves 16 de abril de 2026.

Miguel Canto es recordado como una gran leyenda del boxeo mexicano por su dominio en la década de los 70, donde marcó época en la división mosca con un estilo técnico y disciplinado.

Miguel Canto fue “El Maestro” del peso mosca

Originario de Mérida, Yucatán, Miguel Canto se coronó campeón mundial en 1975 tras vencer al japonés Shoji Oguma, iniciando un reinado que lo colocó entre los mejores de su generación en el peso mosca.

Durante su etapa como campeón, Miguel Canto defendió su título en múltiples ocasiones entre 1975 y 1979, consolidándose como un referente del CMB por su consistencia y control del ring.

Su estilo defensivo y su inteligencia táctica le valieron el apodo de “El Maestro”, siendo considerado uno de los boxeadores más técnicos en la historia del peso mosca.

Miguel Canto fue reconocido por las nuevas generaciones del boxeo internacional (Cuartoscuro)

El legado de Miguel Canto en el boxeo mundial

Miguel Canto dejó una huella profunda en el boxeo mundial, al ser reconocido en distintos rankings históricos como uno de los mejores exponentes de las divisiones pequeñas.

Su carrera marcó una época dorada para el boxeo mexicano en los años 70, donde México tuvo presencia constante en campeonatos mundiales. Tras su retiro, la figura de Miguel Canto siguió siendo referencia para nuevas generaciones de boxeadores que destacaron su disciplina y estilo.

Miguel Canto habría enfrentado problemas de salud en los últimos años, situación que derivó en su fallecimiento en su natal Mérida, Yucatán.

El mundo del boxeo reaccionó con condolencias, recordando a Miguel Canto como una de las grandes leyendas del deporte mexicano y mundial.