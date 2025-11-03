¿Quién es Alejandro Correa Gómez? Ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha reportado la desaparición de Alejandro Correa Gómez, ex alcalde de Zinapécuaro.

Pero ¿quién es Alejandro Correa Gómez? Acá te contamos lo que sabemos del ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán?

Alejandro Correa Gómez es un político mexicano que ​nació el 31 de marzo de 1984 en Michoacán.

Es conocido Alejandro Correa Gómez por haber sido alcalde de Zinapécuaro entre 2018 a 2021, y que hoy causa revuelo tras su desaparición el pasado 2 de noviembre de 2025.

¿Qué edad tiene Alejandro Correa Gómez?

Alejandro Correa Gómez tiene 41 años de edad.

¿Quién es la pareja de Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán?

Se desconoce quién es la esposa o pareja de Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán al no ser pública su información personal.

¿De qué signo zodiacal es Alejandro Correa Gómez?

Según su fecha de nacimiento, Alejandro Correa Gómez pertenece al signo zodiacal de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán?

Se desconoce si Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán tiene hijos.

¿Qué estudio Alejandro Correa Gómez?

Se sabe que Alejandro Correa Gómez es licenciado en Administración, además de que cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.

¿En qué ha trabajado Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán?

Antes de su carrera política, se conoce que Alejandro Correa Gómez fue parte de proyectos de desarrollo comunitario y diversos emprendimientos.

Mientras que de 2018 a 2021, Alejandro Correa Gómez ocupó el cargo de presidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán. Actualmente se desconoce en que laboraba.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez? Ex alcalde de Zinapécuaro desaparecido en Michoacán (especial )

Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro es reportado como desaparecido en Michoacán

El nombre del ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez es tendencia, tras el reporte de su desaparición en Michoacán.

Según la ficha de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro desapareció el pasado 2 de noviembre de 2025.

La última vez que se le vio a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro fue en Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo.

Luego de que su familia perdiera contacto con Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro ese mismo día alrededor de las 3 de la tarde.

Al momento de su desaparición en Michoacán, Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro vestía una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.