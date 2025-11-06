La Fiscalía General de Michoacán informó que se encontró con vida a Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro.

Alejandro Correa Gómez fue reportado como desaparecido el 2 de noviembre de 2025, luego de que había sido visto por última vez en Tierras Coloradas en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

Se informa la localización con vida de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro en Michoacán

A través de su cuenta de X, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que había sido localizado con vida el exalcalde de Zinapécuaro en Michoacán, Alejandro Correa.

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

Nota en desarrollo en breve más información...