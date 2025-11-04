A dos días de que Alejandro Correa Gómez desapareciera, la camioneta del exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, fue encontrada así como algunas de sus pertenencias.

La búsqueda exhaustiva de la Fiscalía sobre el paradero de Alejandro Correa Gómez tras el asesinato de Carlos Manzo, ha despertado interés sobre la desaparición del exalcalde.

Camioneta de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, fue encontrada

A dos días de que se supiera por última vez del exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, se informó que su camioneta fue encontrada tras un día de exhaustiva búsqueda.

La reportera Cecilia Sierra informó a Azucena Uresti, que las últimas noticias de la desaparición de Alejandro Correa Gómez detallan que su camioneta fue encontrada.

Asimismo, señalaron que junto a la camioneta de Alejandro Correa Gómez se encontraban algunas de sus pertenencias, pero su paradero sigue sin saberse.

Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán. (Facebook/AlejandroConLaGente)

La Fiscalía informó que las pertenencias y la camioneta blanca Grand Cherokee del exacalde de Zinapécuaro, Michoacán, fueron encontradas en el hotel donde se hospedó.

Alejandro Correa Gómez habría tenido pelea en bar antes de desaparecer

El exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, desapareció en las primeras horas del 2 de noviembre y es buscado por la Fiscalía del Estado, encontrando que peleó en un bar antes de desaparecer.

Según la Fiscalía, testimonios señalan que Alejandro Correa Gómez estuvo en el bar “La Ingrata” en Ciudad Hidalgo, Michoacán, alrededor de las 3:30 am del 2 de noviembre.

Sin embargo, el fiscal de Michoacán señaló que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad y las únicas grabaciones disponibles provienen de teléfonos celulares particulares.

Asimismo, señaló que en aquel momento hubo una riña en el bar en la que Alejandro Correa Gómez participó en supuesto estado de ebriedad, según asistentes del lugar.