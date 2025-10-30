Leonardo Arturo Leyva Ávalos es el ex director de la policía en Tabasco, también señalado de ser líder del grupo criminal La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculado a Hernán Bermúdez Requena.

Recientemente autoridades del orden estatal y federal detuvieron a Leonardo Arturo “N”, ex director de la Policía en Tabasco por diferentes delitos en la entidad.

También este criminal es señalado de ser líder de La Barredora del CJNG, grupo criminal que ha dado de qué hablar en los últimos meses en el sur de México.

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Leonardo Arturo Leyva Ávalos es el ex director de la policía en Tabasco también conocido como su alias “El Carnal” o “El León”, señalado de ser el líder de La Barredora grupo criminal y facción del CJNG en la entidad del sur de México.

El pasado 29 de octubre Leonardo Arturo Leyva Ávalos fue detenido por fuerzas estatales y federales en un operativo conjunto en en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando tras recorridos de seguridad fue detenido por efectivo que le marcaron el alto.

Fue el mismo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), quién confirmó su detención.

Asimismo el secretario de Seguridad del Gobierno federal agradeció el apoyo y colaboración de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para detener a este criminal.

Además Leonardo Arturo Leyva Ávalos es vinculado a Hernán Bermúdez Requena y se le acusa de delitos en Tabasco como:

Extorsiones a comerciantes

Secuestro

Venta de droga

Homicidios

¿Qué edad tiene Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

De acuerdo con los reportes periodísticos de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ex director de la Policía en Tabasco se sabe que tiene 55 años de edad.

¿Quién es su esposa de Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Datos de la vida personal de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ex director de la Policía en Tabasco, detenido por vínculos con Hernán Bermúdez Requena y La Barredora son desconocidos.

Por lo que no se sabe quién es su esposa o si tiene alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Como se cuenta con una fecha de nacimiento como tal de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ex director de la Policía en Tabasco, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Por el momento tampoco se sabe quienes podrían ser los hijos de Leonardo Arturo Leyva Ávalos o si tiene hijos debido a que esa información no es pública.

¿Qué estudió Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Tampoco hay información oficial acerca de su máximo grado de estudios de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, es director de la Policía en Tabasco, pero es posible que pueda tener hasta la educación media superior.

Además de que es posible que haya estado dentro de la Academia de Policía del estado de Tabasco.

¿En qué ha trabajado Leonardo Arturo Leyva Ávalos?

Respecto a la trayectoria policial de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, se sabe que fue nombrado como director general de la Policía Estatal de Tabasco durante el periodo en que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en el Gobierno de Adán Augusto López en febrero de 2021.

Además se sabe que colaboró de cerca con Hernán Bermúdez Requena, quien también fue detenido y señalado como el presunto líder original de La Barredora.

Del lado criminal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos, es señalado por es líder regional de La Barredora y actor de delitos como homicidios y extorsión.

Adicionalmente según reportes de inteligencia señalan a Leonardo Arturo Leyva Ávalos como uno de los mandos policiales de Tabasco que era enlace con el crimen organizado.

Lo que deja entre ver una presunta colusión de estas fuerzas de seguridad pública de Tabasco con el crimen organizado de la entidad.