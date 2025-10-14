La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (Firt) Olmeca, detuvo a Beto Coca y La Señora.

Humberto ‘N’, mejor conocido como Beto Coca -de 46 años de edad- funge como operador financiero del grupo criminal La Barredora de Hernán Bermúdez Requena.

Mientras que Luisa Irasema ‘N’, alias La Señora -de 44 años de edad- es jefa de plaza.

Detienen a Beto Coca y La Señora, integrante de La Barredora (Especial)

La detención tuvo lugar en la carretera federal Villahermosa–Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, en el municipio de Centla, Tabasco.

De acuerdo con la periodista Azucena Uresti, estas personas viajaban en una camioneta gris Volkswagen Teramont cuando fueron interceptados por elementos policiacos.

En ese momento realizaban recorridos de seguridad y vigilancia debido a la creciente ola de violencia en Tabasco.

¿De qué están acusados Beto Coca y La Señora por caso La Barredora?

Durante un inspección, a Beto Coca y La Señora les fueron encontradas bolsitas transparentes con hierba seca con características similares a las de la marihuana.

Por lo que además de su detención, aseguraron la camioneta que transportaba a Beto Coca y La Señora a fin de iniciar una carpeta de investigación.

A los integrantes del grupo criminal La Barredora se les acusa de cometer un delito contra la Ley General de Salud, por lo que ya fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el Código Federal Penal, podrían pasar de 5 a 15 años de prisión o pagar una multa de cien a trescientos días a quien posea sin autorización alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 de la Ley General de Salud.

Asimismo, autoridades iniciaron una investigación para determinar su responsabilidad penal y posibles vínculos con otros delitos.