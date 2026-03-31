A Francisco Beltrán alias “El Payín”, se le ha señalado de ser un generador de violencia del Cártel de Sinaloa tras darse a conocer su muerte cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El sábado 28 de marzo tuvo lugar una explosión en la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac; en el accidente de camioneta murió “El Payín”, como confirmaron autoridades.

¿Quién era Francisco Beltrán “El Payín”? Presunto generador de violencia de Sinaloa

Francisco Beltrán “El Payín” es señalado como un generador de violencia y formaría parte del brazo armado del Cártel de Sinaloa “Los Chimales”, aunque no se ha confirmado.

Pese a los señalamientos, no se tiene mayor información sobre Francisco Beltrán “El Payín”, como acusaciones en otros delitos; se menciona que operaba en Lo de Saucedo, Navolato, Sinaloa.

¿Quién era Francisco Beltrán "El Payín" (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Francisco Beltrán “El Payín”?

Se señala en medios que Francisco Beltrán “El Payín tenía 50 años.

¿Quién era la esposa de Francisco Beltrán “El Payín”?

Se desconoce si Francisco Beltrán “El Payín” estaba casado o su estado civil, ya que no se ha señalado si ya reclamaron su cuerpo.

¿Francisco Beltrán “El Payín” tenía hijos?

No se sabe si Francisco Beltrán “El Payín” tendría hijos.

¿Qué estudió Francisco Beltrán “El Payín”?

No se tiene información sobre la trayectoria académica de Francisco Beltrán “El Payín”.

¿En qué trabajó Francisco Beltrán “El Payín”?

Acorde con un afiche, Francisco Beltrán “El Payín” controlaba la comunidad de Lo de Sauceda, además de que extorsionaba los comercios locales como parte del grupo Los Chimales.

Lo que se sabe de dicho grupo es que sería el brazo armado de Los Chapitos, al igual que Los Ninis, del que formaba parte el jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, José Ángel Canobbio Inzunza.

Francisco Beltrán “El Payín” murió en explosión a su salida del AIFA en Tecámac

En calles aledañas del fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac, se reportó la explosión de una camioneta mientras circulaba en la autopista México-Pachuca que dejó dos muertos.

De acuerdo con medios, uno de ellos fue identificado como Francisco Beltrán “El Payín”, quien llegó al AIFA desde Sinaloa, lugar del que fue recogido por Humberto Rangel.

Tras ponerse en camino con rumbo desconocido tuvo lugar la explosión que, se presume, sería por una granada que transportaban, aunque no se descarta un ataque en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya se encuentra investigando los hechos, aunque hasta el momento no ha dado a conocer avances.