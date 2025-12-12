En otros espacios de opinión hemos dicho que la presidenta de México no tiene ninguna necesidad de entrar en el fuego cruzado que la oposición ha decido abrir con intensidad. Todo eso, al final de cuentas, ha resultado favorable para la administración de Claudia Sheinbaum. De hecho, mostró el poder de convocatoria el pasado fin de semana. Fue tan solo una probadita del liderazgo que representa y que, con el pasar de los meses, va adquiriendo mayor solidez. La jefa de estado no solamente es un fenómeno social en nuestro territorio, sino a nivel mundial. Su personalidad ha contribuido a ser calificada como una de las mujeres más poderosas. Eso, que cada vez se va sintiendo más presente, ha elevado su popularidad y, con ello, su legitimidad es muy elevada como representante del pueblo.

Suele ser muy difícil para la oposición asimilar el paso contundente con el que camina Claudia Sheinbaum. Sabemos, hasta cierto punto, el grado de desesperación al que han caído. Tenemos muy claro que la guerra sucia que se propaga, de desinformación, es financiada por los grupos conservadores. La han intensificado y han apretado, según ellos, el acelerador. Pero ¿con información falsa? A la luz de todo el mundo se sabe que la oposición se ha resquebrajado. Los vestigios que quedan del PRI se disolverán en las elecciones intermedias del 2027. Quizá el PAN siga conservando el registro, más allá de que su destino lo haya puesto en manos de su propio partido; es decir, jugársela sin alianzas. Se ve claramente que si va en serio la postura de Jorge Romero. El punto es que, de manera tardía, Acción Nacional reaccionó a la dañina sociedad que tuvo con el Revolucionario Institucional, al menos de forma abierta, pues ese matrimonio, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, funcionaba en equipo.

No podemos ser ajenos a ello. De ese modo, sobra decir, el movimiento de izquierda se organizó y, a su vez, construyó un proyecto de nación que recolectó de la activa participación social. Por eso se ha forjado un nuevo desarrollo en México. Un modelo humanista que, hay que decirlo así, hoy es el reflejo de ese esfuerzo. Hay garantías y datos que, detallados, nos dan un panorama más claro del progreso. Hay menos pobres; la calidad de vida es mejor; las oportunidades de empleo fluyen ahora que hay un récord de inversiones extranjeras. Por eso, no hay punto de comparación entre el neoliberalismo y la 4T. Existe una distancia abismal. Basta comprobar eso ahora que han galardonado a Claudia en la revista internacional Forbes, como una de las mujeres con mayor poder político. De hecho, eso es un ejemplo de inspiración para atraer más acciones que impacten a favor.

A lo largo y ancho del país, en efecto, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto integral para el desarrollo. Eso lo podemos ver, si observamos a detalle, en la propia esencia del Plan Michoacán. Todas esas acciones, a propósito de ello, están plenamente legitimadas por la sociedad. Y sí, no únicamente hablamos de la seguridad, que se puso en manos de Omar García Harfuch, con buenos resultados, sino de un esquema de asistencia y apoyo. Lo más sustancial que podemos recalcar, en más de cuatro semanas, ha sido la multiplicación de las becas para estudiantes. Debe reconocerse, de igual manera, que se ha puesto principal interés en proyectar lo que producen las manos mexicanas, principalmente la riqueza cultural y gastronómica de Michoacán. Por ejemplo, a todos nos ha llegado la invitación a las Ferias del Bienestar, que coordina la Secretaría de Economía. Eso ha elevado la percepción de los productos, pero también el consumo.

Todo eso, con ayuda de los canales de comunicación, han tenido una amplia cobertura de lo que Claudia está realizando en el Plan Michoacán. De ese modo, está sentando un claro precedente la coordinación que existe entre el gobierno estatal y municipal. Hace un par de días, por ejemplo, vimos trabajar a marchas forzadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De hecho, se puso al alcance de la alcaldesa de Uruapan todo el apoyo para registrar la marca de Carlos Manzo, quien fuera edil. Dada la responsabilidad, que hizo la presidenta por lo que aconteció, se ha movilizado una campaña para promover lo que Michoacán produce. La carnitas, una de las delicias que ofrecen estas tierras, obtuvo la marca de certificación. Y ahora que se le ha dado un carácter institucional, existen también en puerta algunas indicaciones geográficas que, con orgullo, son un distintivo de la región purépecha.

Quienes miramos de cerca todo los efectos positivos del Plan Michoacán, sin lugar a dudas, vemos con claridad el compromiso que signó la presidenta de México. Es común ver, por ejemplo, las Ferias del Bienestar de las que hablamos. Fue una buena idea de la Secretaría de Economía, en conjunto con sus directivos, operar espacios para promover los productos que se elaboran en Michoacán. La misma Ciudad de México, que es la capital del país, hizo gala de un evento de esa naturaleza. Llevándolos hasta allá, observamos la vasta cultura y gastronomía. El mezcal, los dulces y su gama de ates, así como el pan y la propia vestimenta típica de la región, hicieron honor a la magia de la cultura del esfuerzo que le imprimen miles de hombres y mujeres de trabajo.

Por eso y por muchas razones, reconozco el trabajo arduo de la presidenta Sheinbaum, sobre todo en estas tierras que, además de ser pioneras de la lucha democrática del país, son un corredor para la propia industrialización, a través de los Polos de Desarrollo. Como sabemos, la zona Bajío, por su posición, será el epicentro para que las empresas puedan invertir y generar fuentes de empleo. Dadas las políticas públicas, cualesquiera que sean, las aplaudimos, en especial las del Bienestar, que coordina la Secretaría de Economía, uno de los grandes pilares de la cuarta transformación.

Notas finales

Puebla es una de las entidades que más acciones concretó este año de obra e infraestructura. Uno de esos aspectos, en definitiva, es la ampliación del sector salud. De hecho, la presidenta Sheinbaum visitó este enclave hace unos días. Ella misma, en coordinación con el gobierno estatal, le han dado un nuevo rostro a uno de los puntos más importantes del país, sobre todo por su posición geográfica. Recordemos que, hace poco, se eligió a Puebla para la puesta en marcha de los Polos de Desarrollo, que hablamos en los fragmentos de esta columna. Eso, a la postre, traerá inversiones, empleos y, por ende, una mejor calidad de vida.