“El Güerito”, un hombre en situación vulnerable, murió cerca del Metro Villa de Cortés, Ciudad de México (CDMX). Se sabe que pasó más de cinco horas en el lugar, pues los peatones creyeron que dormía.

De acuerdo con lo dado a conocer, “El Güerito” estaba sentado sobre la banqueta de la Calzada de Tlalpan, frente a la estación del Metro Villa de Cortés de la Línea 2.

“El Güerito” era un hombre reconocido en la zona de los alrededores del Metro Villa de Cortés, por comerciantes y peatones.

“El Güerito” muere cerca del Metro Villa de Cortés, su cuerpo permaneció más de 5 horas

“El Güerito” permaneció sentado sobre la Calzada de Tlalpan durante al menos 5 horas, antes de que alguien se acercara y comprobara que había muerto.

Acorde con lo dado a conocer, comerciantes lo vieron sentado al inicio de su jornada, alrededor de las 9:30 horas; sin embargo, por su postura parecía dormido.

Al pasar las horas sin cambiar su postura fue que una persona, presuntamente un comerciante, se acercó a tomarle el pulso, descubriendo que había muerto, alrededor de las 14:00 horas.

Esto fue confirmado por la rigidez con la cual lo encontraron elementos del Servicio Médico Forense al momento de levantar su cuerpo, alrededor de las 19:00 horas.

Un vecino de la zona identificó a “El Güerito”, quien era un hombre de entre 70 y 80 años y que padecía diabetes.

“El Güerito” murió cerca del Metro Villa de Cortés; permaneció más de cinco horas en el lugar (Captura de pantalla)

“El Güerito”: CDMX encabezaría muertes de personas en situación de riesgo

En 2024 se registraron al menos 140 muertes de personas en situación de calle en la CDMX, de acuerdo con Organización Caracol, por lo que denuncian una falta de atención de las autoridades.

A su vez, de noviembre 2022 a septiembre 2023, se registraron 158 muertes como la de “El Güerito” en CDMX; es decir, se ha visto un aumento, ante la falta de atención hospitalaria.

Para 2025 contabilizaron 2 mil 879 personas viven en situación vulnerable en CDMX, que se concentran en al menos tres alcaldías, aunque estiman que habría más casos.