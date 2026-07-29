El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, anunció la edición 2026 del Maratón Rover México-Cuernavaca, que se llevará a cabo el 10 de octubre y buscará fortalecer el turismo deportivo en la entidad mediante una de las carreras de montaña X-Trail más tradicionales del país.

Durante la presentación también participaron el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), Javier Jesús Peralta Pérez; el director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM), Juan Felipe Domínguez Robles; y el director de Organización del Maratón Rover, Pedro Fletes.

Maratón Rover 2026 recorrerá veredas y montañas entre Ciudad de México y Morelos

La competencia, que se realiza desde 1955, conectará la Ciudad de México con Cuernavaca a través de un recorrido por veredas, montañas y bosque. La salida será en el Monumento al Caminero, en la alcaldía Tlalpan, a una altitud de 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar.

El evento contará con dos distancias: una prueba de 31 kilómetros, cuya meta estará en Tres Marías, y el maratón completo de 42 kilómetros, que concluirá en el Estadio Centenario de Cuernavaca. El punto de mayor altitud del recorrido será el Volcán El Pelado, ubicado a 3 mil 460 metros sobre el nivel del mar.

Maratón Rover 2026 unirá Ciudad de México y Cuernavaca. (cortesía)

Competencia tendrá categorías por edad y premiación para participantes

El Maratón Rover 2026 contempla categorías las categorías Libre, Máster, Veteranos y Plus, además de una categoría especial para integrantes de Scouts de hasta 23 años de edad. Los primeros lugares recibirán trofeos y medallas.

La inscripción incluye:

Número de competidor

Playera conmemorativa

Medalla de finalista

Certificado

Servicios de abastecimiento durante la ruta

Acceso a la premiación

Los organizadores señalaron que la carrera es considerada por la comunidad atlética como una de las pruebas de resistencia más exigentes del país debido a sus ascensos en alta montaña.