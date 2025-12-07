Un coche bomba detonó en Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre y autoridades federales y estatales ya se encuentran investigando qué ocurrió.

Sin embargo, hay unos detalles que se saben sobre la explosión del coche bomba que dejó muertes, y daños en seres humanos así como materiales, que te compartimos.

¿Qué pasó en Coahuayana? Explosión en Michoacán tendría a la delincuencia organizada detrás

A poco más de un mes del asesinato de Carlos Manzo, el acalde de Uruapán, Michoacán, el estado vuelve a estar en el ojo de la opinión pública ahora tras lo ocurrido en Coahuayana.

La mañana del sábado 6 de diciembre se informó que un coche bomba explotó en el municipio de Coahuayana en Michoacán, una localidad donde ha existido más de una denuncia pública de delincuencia organizada irrumpiendo en la sociedad.

Ahora se dio la explosión del coche bomba que sucedió enfrente de una base de la policía comunitaria de Coahuayana, lo que en un inicio se vio como terrorismo.

Sin embargo, la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se abrió carpeta de investigación por delincuencia organizada.

La FGR detalló que peritos y policías federales ministeriales ya investigan en el lugar de los hechos, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Ernestina Godoy sobre coche bomba en Coahuayana, Michoacán. (@ErnestinaGodoy_)

Pese a la información oficial, la policía comunitaria en Coahuayana asegura que el ataque con el coche bomba fue a cargo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Explosión del coche bomba en Coahuayana deja muertos y lesionados ante el ataque

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que la explosión en Coahuayana del coche bomba, no será con movil de terrorismo, sino que se abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada.

Asimismo, se detalló que el ataque dejó 5 muertos y 12 personas lesionadas, además de daños en 5 vehículos, infraestructura en casas aledañas y daños en el servicio eléctrico en Tecomán, Colima, poblado ubicado 40 kilómetros a la redonda de Coahuayana, Michoacán.

¿Qué ha dicho Omar García Harfuch sobre Coahuayana, Michoacán?

Tras la explosión del coche bomba en Coahuayana en Michoacán, la nueva fiscal Ernestina Godoy se pronunció, pero ¿qué ha dicho Omar García Harfuch?

Harfuch reporta 932 detenciones y un despliegue de más de 12 mil elementos en Michoacán (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Recordemos que fue Omar García Harfuch uno de los que ha informado sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, asegurando que dotarían el estado de seguridad ante la presencia del crimen organizado.

Sin embargo, a un mes del asesinato de Carlos Manzo que llevó al plan propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ocurrió lo del coche bomba.

Hasta el momento, Omar García Harfuch no se ha pronunciado sobre la explosión del coche bomba en Coahuayana ni ha dado más información detallando la seguridad que vigilaba el municipio en Michoacán.