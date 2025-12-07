La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que iniciará investigación por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por la explosión en Coahuayana, Michoacán.

A más de 24 horas de que un coche bomba explotara en Coahuayana, Michoacán, autoridades informaron que peritos en materia ya investigan en los lugares de los hechos que dejó 5 muertos.

FGR inicia investigación del coche bomba en Coahuayana, Michoacán por delincuencia organizada

La mañana del 6 de diciembre se dio a conocer la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, que dejó 5 muertos confirmados.

Ahora, la FGR señaló que ya se inició la investigación con móvil de posible delincuencia organizada por la explosión del coche bomba.

La FGR junto al gabinete de Seguridad de Michoacán y autoridades del estado, investigarán los hechos que se vivieron, así como la FEMDO, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Por otra parte, se detalló que en el lugar de los hechos trabajan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Estos peritos y policías tienen especialidad en criminalística de campo, así como:

Fotografía

Medicina

Genética

Lofoscopia

Telecomunicaciones

Tránsito terrestre

Ingeniería

Arquitectura

Incendios

Explosivos

Química

Balística

FGR abre carpeta de investigación ante explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán. (@FGRMexico)

Coche bomba en Coahuayana, Michoacán deja 5 muertos

La explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán que ya es investigado por el posible móvil de delincuencia organizada, dejó 5 muertos y al menos 12 heridos que han sido trasladados a hospitales para ser atendidos.

Por otra parte, se informó que hubo daños en 5 vehículos que estaban cerca del coche bomba, además de inmuebles que tuvieron algunas afectaciones.