El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata a las personas lesionadas tras la explosión de un artefacto ocurrida en Coahuayana, quienes fueron trasladadas vía aérea hacia la capital del estado.

Lesionados de Coahuayana son trasladados a Ciudad Salud para atención inmediata

Los heridos fueron canalizados en helicópteros de los gobiernos de México y Michoacán, que aterrizaron en las inmediaciones de Ciudad Salud, desde donde fueron distribuidos a hospitales de alta especialidad para asegurar atención oportuna y especializada.

Raúl Zepeda informa sobre el traslado de los heridos de la explosión en Coahuayana. (Cortesía )

Raúl Zepeda Villaseñor precisó que en la región de Coahuayana permanece activo un operativo de seguridad estatal y federal, con el objetivo de ubicar a los responsables del hecho y proteger a la población ante posibles riesgos.

Finalmente, el secretario reiteró que las autoridades mantienen seguimiento puntual a la evolución médica de las personas afectadas para informar con oportunidad a sus familiares.