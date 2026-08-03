La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezaron la presentación oficial del Tianguis Turístico México 2027, que se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo en la capital poblana.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur, Josefina Rodríguez Zamora destacó que, después de casi 14 años, el máximo escaparate de la industria turística nacional regresa a Puebla, estado que obtuvo la sede tras un proceso de evaluación realizado por representantes de las principales cámaras nacionales del sector.

El Tianguis Turístico es el evento más importante del sector en nuestro país y hoy, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un encuentro cada vez más internacional. Queremos superar las metas alcanzadas en ediciones anteriores y seguir demostrando que México está de moda. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

Precisó que, además de fortalecer la presencia de los principales mercados emisores como Estados Unidos y Canadá, se impulsará la participación de compradores provenientes de mercados emergentes como China, Corea, Japón, Reino Unido, Colombia y Brasil, con el propósito de ampliar la presencia de México en el turismo internacional.

Turismo comunitario y Ventana a México serán protagonistas

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que el Tianguis Turístico México 2027 incorporará importantes innovaciones, entre ellas un Pabellón de Turismo Comunitario en cada uno de los estados participantes, donde más de 300 experiencias comunitarias podrán promover y comercializar directamente sus productos turísticos.

El turismo comunitario es el corazón de nuestro país. En esta edición cada estado contará con un espacio para mostrar sus experiencias, con nombre y apellido, para que puedan generar oportunidades de negocio y prosperidad compartida. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

Como parte de las actividades abiertas al público, informó que Ventana a México se realizará del 12 al 14 de marzo en San Pedro Cholula, donde artesanas, artesanos, cocineras y cocineros tradicionales de las 32 entidades tendrán un espacio gratuito para exhibir y comercializar sus productos, acercando la riqueza cultural y gastronómica del país tanto a visitantes como a la población local.

No llevamos a las artesanas y a los cocineros tradicionales solo para la fotografía; queremos que regresen a casa con ingresos, con ventas y con nuevas oportunidades para sus comunidades. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

Agregó que el Centro Expositor también abrirá sus puertas al público durante el fin de semana para que poblanas, poblanos y visitantes conozcan la oferta turística nacional y disfruten de las actividades preparadas en torno al Tianguis.

Alejandro Armenta destaca el crecimiento turístico.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para la realización del Tianguis Turístico y afirmó que Puebla se encuentra “al 600 por ciento” para recibir este evento internacional. Destacó que la entidad vive un nuevo impulso gracias a su riqueza histórica, cultural, gastronómica, industrial y turística, factores que la colocan entre los destinos con mayor potencial del país.

Resaltó que Puebla dispone de 31 mil 987 habitaciones de hotel, de las cuales 13 mil 715 se ubican en la capital, además de una amplia oferta integrada por 12 Pueblos Mágicos, 217 municipios y rutas turísticas como la del Mezcal, Chile en Nogada, Café y Turismo Religioso. A ello se suman 320 experiencias distribuidas en 91 municipios y 58 productos incluidos en la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias.

El gobernador de Puebla, añadió que los indicadores de seguridad del primer semestre de 2026 registran una disminución respecto al año anterior, condición que fortalece la confianza de visitantes nacionales e internacionales y contribuye a la estrategia nacional de seguridad del Gobierno de México, lo que permitió que estado fuera sede de eventos de talla nacional e internacional como la Olimpiada Nacional CONADE, los partidos de fútbol México vs Ghana, Perú vs España, Mundial de Tiro con Arco y actualmente, el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.

#Comunicado Sectur 📣



Del 9 al 12 de marzo, Puebla recibirá el @TianguisTurisMX 2027. 🇲🇽✨@josefinarodzam destacó la participación de compradores de mercados emergentes como China, Corea, Japón, Reino Unido, Colombia y Brasil. 🌎✈️



Más información ⬇️https://t.co/l2DufkCzDK pic.twitter.com/KtJ5kl9gyn — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 3, 2026

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico estatal, Carla López-Malo Villalón, afirmó que Puebla ofrecerá un Tianguis Turístico que abarcará no sólo el Centro Histórico y la zona metropolitana, sino también los Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística, mediante rutas y actividades que mostrarán la diversidad del estado. Indicó que la entidad tiene presencia en más de 60 mil agencias de viaje de 17 países, resultado de una estrategia de promoción que incluye viajes de familiarización para agencias y tour operadores internacionales.

Además, destacó que el estado ocupa el cuarto lugar nacional en recepción de turistas internacionales y mantiene indicadores superiores a los registrados en 2025, lo que consolida a Puebla como uno de los destinos preferidos para viajar en México.