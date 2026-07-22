El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó placas de reconocimiento a los 14 restaurantes poblanos incluidos en la Guía Michelin México 2026, con el objetivo de impulsar la gastronomía como un motor del desarrollo turístico del estado.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón; el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; y el presidente de CANIRAC Puebla, Juan José Sánchez Martínez.

El mandatario destacó que la cocina poblana representa una de las expresiones culturales más importantes del país y afirmó que estos reconocimientos fortalecen la actividad turística y el desarrollo económico de las comunidades.

Guía Michelin reconoce 14 restaurantes poblanos

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, señaló que la presencia de 14 restaurantes poblanos en la Guía Michelin México 2026 refleja la calidad de la gastronomía del estado y el trabajo de cocineras, cocineros, chefs y restauranteros.

En la categoría Bib Gourmand fueron reconocidos Cultivo, Moyuelo, Casareyna, Jacinto y Yo, El Güero Marinero, Vica, Los Camellos y Semitas Beto.

Asimismo, Augurio, Casa Baccuza, Mural de los Poblanos, La Noria, Salón Mezcalli y Valiente fueron incluidos en la selección de restaurantes recomendados por la Guía Michelin México 2026.

Alejandro Armenta reconoce a 14 restaurantes poblanos distinguidos por la Guía Michelin 2026. (cortesía )

Gobierno de Puebla impulsará el turismo gastronómico

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, afirmó que la incorporación de estos establecimientos a la Guía Michelin México 2026 representa un reconocimiento al talento de cocineras, cocineros, chefs, restauranteros y productores que preservan la identidad culinaria del estado.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reiteró que su administración continuará impulsando el turismo gastronómico en coordinación con la estrategia nacional del Gobierno de México para fortalecer el posicionamiento de Puebla como uno de los principales destinos culinarios del país.