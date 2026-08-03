Alejandro Armenta Mier informó la conclusión de la construcción del camino San Nicolás de los Ranchos-Amecameca, una obra que busca fortalecer la conectividad entre Puebla y el Estado de México, impulsar el turismo de montaña y mejorar la seguridad en la zona del volcán.

Además, el mandatario estatal anunció la instalación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT) para reforzar la protección de visitantes y habitantes.

La nueva vialidad, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 416-A Xalitzintla-Paso de Cortés, beneficiará de manera directa a más de 409 mil habitantes de nueve localidades, al ofrecer una ruta moderna y segura para el traslado de personas y mercancías.

Alejandro Armenta fortalece la conectividad entre Puebla y el Estado de México

Durante un recorrido de supervisión, el gobernador destacó que la obra representa un paso importante para reactivar la actividad turística en la región y fortalecer el desarrollo económico de las comunidades cercanas al volcán.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que el proyecto comprende 12.8 kilómetros de longitud, con una superficie intervenida de 76 mil 800 metros cuadrados y la aplicación de 3 mil 840 metros cúbicos de pavimento, lo que garantiza una vialidad con mejores condiciones de movilidad y seguridad.

Como parte de los trabajos también se construyeron 29 piezas de drenaje, 19 mil 374 metros lineales de cunetas, 44 lavaderos, 5 mil 228 metros lineales de bordillo, un muro de contención de 70 metros, además de guarniciones y señalamiento horizontal y vertical.

Nuevo CESAT reforzará la seguridad y el turismo en la zona del volcán

Alejandro Armenta anunció la creación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), el cual contará con un módulo de Protección Civil, además de áreas para guardabosques, Policía Forestal y Guardia Forestal, con el objetivo de fortalecer la atención a visitantes y la protección del entorno natural.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, Bernabé López Santos, informó que se mantiene una estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones las rutas del volcán mediante la rehabilitación y sustitución de señalética, recorridos de supervisión y trabajos coordinados con los municipios para la limpieza de maleza.

El Gobierno de Puebla señaló que esta obra forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura carretera, mejorar la seguridad y promover el turismo regional, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos de desarrollo y protección del patrimonio natural.