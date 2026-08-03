Tras la toma de posesión del cargo del general brigadier de Guardia Nacional, del Estado Mayor, Juan Ramón Corona Valencia, como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional en Puebla, en una ceremonia encabezada por autoridades militares y con la asistencia del gobernador del estado, Alejandro Armenta, quien refrendó su respaldo a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acto protocolario fue presidido por el titular de la Primera Coordinación Territorial, general de división de Guardia Nacional de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, y contó con la participación de autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno.

Conforme al ceremonial militar, se rindieron honores al Lábaro Patrio, se dio lectura a la orden extraordinaria mediante la cual se oficializó que, con efectos del 1 de agosto de 2026, asume el cargo como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional en Puebla, Juan Ramón Corona Valencia, además de realizar la protesta de ley y la protesta de bandera.

Juan Ramón Corona rinde protesta como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional. (cortesía)

Gobierno de Puebla fortalece coordinación con la Guardia Nacional

Con esta ceremonia se refrenda la coordinación permanente entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Puebla para fortalecer las acciones de prevención, inteligencia y proximidad social que contribuyan a combatir la inseguridad y preservar el orden público.

Para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, la seguridad constituye una prioridad permanente, por lo que mantiene una estrecha colaboración con las instituciones federales, en congruencia con la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de salvaguardar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los poblanos.

Juan Ramón Corona rinde protesta como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional. (cortesía)

¿Quién es Juan Ramón Corona Valencia?

Durante la ceremonia se destacó la trayectoria profesional del nuevo coordinador estatal interino de la Guardia Nacional en Puebla, Juan Ramón Corona Valencia, quien cuenta con más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, formación en administración militar, Estado Mayor y seguridad nacional, así como experiencia en operaciones estratégicas de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

Juan Ramón Corona rinde protesta como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional. (cortesía)

Asimismo, en 2026 fue designado comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Huitzilopochtli, responsable de las acciones de seguridad para los equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol 2026, además de haber recibido diversas condecoraciones por perseverancia y mérito en la campaña contra el narcotráfico.